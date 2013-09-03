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القبض علي عاطل لسرقته دراجة بخارية بسوهاج‎

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القبض علي عاطل لسرقته دراجة بخارية بسوهاج‎ القبض علي عاطل لسرقته دراجة بخارية بسوهاج‎

صورة أرشيفيه

تلقي اللواء “ابرهيم صابر” مدير أمن سوهاج  إخطاراً من مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود بلاغ من “طلعت فؤاد محمد” 15 سنة سائق دراجة بخارية  ”توك توك”، ويقيم بناحية المحاسنه دائرة مركز جرجا بانه اثناء تواجده بمدينة جرجا قام احد الاشخاص بإستدراجه وطلب منه توصيله لقرية أولاد غازي دائرة المركز، وفى الطريق وعقب وصوله لمنطقة زراعية خالية من المارة قام بالإستيلاء على الدراجة البخارية ولاذ بالفرار.

أسفرت جهود البحث الجنائي الى ان وراء ارتكاب الواقعه  ”محمود اسماعيل محمود” 20 سنه عاطل ويقيم بذات الناحية، تم ضبط المتهم وبمواجهتة اعترف بارتكاب الواقعة وتم ضبط الدراجة البخارية المبلغ بسرقتها.

و تحرر عن ذلك المحضر رقم 1577 اداري المركز لسنة 2013 وجارى العرض على النيابة العامه للتصرف.

 

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