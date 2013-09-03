أخبار عاجلة

نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

ميركل تسعى للحصول على توافق حول سوريا في قمة "مجموعة العشرين"

Google+ Print
ميركل تسعى للحصول على توافق حول سوريا في قمة "مجموعة العشرين" ميركل تسعى للحصول على توافق حول سوريا في قمة "مجموعة العشرين"

كتب : أ ف ب الثلاثاء 03-09-2013 12:23

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنها تأمل في التوصل خلال قمة مجموعة العشرين التي تبدأ الخميس في سان بطرسبورج، إلى توافق دولي بشأن الرد على الهجوم المفترض بأسلحة كيماوية في سوريا.

ودعت ميركل التي استبعدت مرارا أي مشاركة ألمانية في أي ضربة تقودها الولايات المتحدة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، إلى القيام بمحاولة جديدة لإقناع القمة التي تستضيفها روسيا بدعم الرد غير المقرر بعد على سوريا.

وقالت ميركل في نقاش أمام البرلمان قبل الانتخابات العامة التي ستجرى في 22 سبتمبر الجاري: "نقول بوضوح إن ألمانيا لن تشارك في أي عمل عسكري (في سوريا)، لكننا نضيف أننا نريد أن نفعل كل ما هو ممكن في الأيام المتبقية للتوصل لرد موحد من المجتمع الدولي".

وأضافت: "أود أن أقول إن هذا غير مرجح، لكن يجب استغلال الوقت، ولهذا السبب فنحن نجري محادثات مستمرة مع جميع الشركاء الدوليين ومع روسيا، ولهذا نريد أن نغتنم اجتماع مجموعة العشرين لبذل كل ما بوسعنا للتوصل لموقف موحد للمجتمع الدولي، وأعتقد أن هذا في مصلحة الجميع".

وشكك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي ينتقد سياسات الغرب بشدة، في أن يكون نظام الأسد وراء الهجوم بأسلحة كيماوية في 21 أغسطس على ريف دمشق، الأمر الذي تسبب في الدعوة إلى شن عمل عسكري ضد دمشق.

والمسألة السورية ليست من القضايا المدرجة رسميا على جدول أعمال القمة السنوية لمجموعة الدول الناشئة والمتطورة العشرين، التي تستمر يومين في مدينة سانت بطرسبرج الروسية، إلا أنها ستهيمن بلا شك على اللقاءات الثنائية التي ستعقد على هامش القمة، كما ستناقش في جلسات المشاركين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي