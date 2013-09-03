ما الإسعافات الأولية فى حالة تعرض طفلك للتسمم؟

تسأل قارئة كيف يمكننى التعامل مع شقاوة طفلى المستمرة، الأمر الذى يجعله يضع كل ما يراه فى فمه، فكيف يمكننى التصرف فى حالة تعرضه للتسمم؟

> قد يتعرض الطفل الصغير لعدد من المخاطر منها احتمالية تعرضه للسموم، فلا يجوز إطلاقا ترك أى أقراص أو أدوية فى متناول الطفل الصغير، بل يجب أن توضع الأدوية فى مكان مغلق، مع ضرورة مراعاة وضع السوائل والمبيدات الحشرية فى مكان أمن بعيد عن الطفل حتى لا يتعرض للمخاطر والمشاكل وإذا تعرض طفلك لبلع أى شىء قد يضر معدته عليكى التصرف بمجموعة من الأفعال.

كما يوضح دكتور عماد شكرى استشارى أمراض الأطفال قائلا، يجب التعرف على كمية الأدوية التى قام الطفل بابتلاعها، مع ضرورة تنظيف الفم من أى بقايا متعلقة بفم الطفل قد تضره أو تتسبب له الأذى، مع ضرورة إرغام الطفل على التقيؤ، ومن الخطأ إرغام الطفل على شراب ماء مملح، لأن هذا الأمر يسبب له نوعا من المشاكل الصحية وفى حالة إصابته بالتسمم عن طريق تناول نوع من المنظفات المنزلية أو المبيدات فعليك بإبلاغ الطبيب، لأن محاولة جعله يتقيأ قد يجعله يستنشق السموم فى الرئة مع التقيؤ، وحاولى باستمرار متابعته حتى لا يقوم بشىء خاطئ يجعلك تندمى عليه، ولابد أن تنبهى على طفلك بضرورة الابتعاد عن كل ما هو ضار والتشديد عليه فى ذلك حتى لا يتعرض للخطر.