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بالصور..حملة لإزالة التعديات و الإشغالات بمدينة بنها

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بالصور..حملة لإزالة التعديات و الإشغالات بمدينة بنها بالصور..حملة لإزالة التعديات و الإشغالات بمدينة بنها
إثناء حملة الإزاله

إثناء حملة الإزاله

بدأ مجلس مدينة بنها في حملة موسعة لإزالة الإشغالات، بالتعاون مع شرطة المرافق بناء على تعليمات المهندس “محمد عبد الظاهر” محافظ الإقليم لجميع رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بالإزالة.

و قال المهندس “مصطفى عباس” رئيس مدينة بنها أن الهدف من الحملة إزالة المعوقات من الشوارع المتراكمة في السنوات الماضية، و تسهيل حياة المواطنين وتحسين حالة المرور وعودة النظافة والمظهر الجمالي للمدن والقرى، مشيرا إلى استمرار الحملة عدة أيام لازالة كافة الاشغالات، والتعديات من جميع أرجاء المدينة، لتتألق بنها في ثوبها الجديد بصورة حضارية تليق بعاصمة المحافظة.

إثناء حملة الإزاله

إثناء حملة الإزاله

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إثناء حملة الإزاله

إثناء حملة الإزاله

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