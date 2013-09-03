وزير التجارة: رجال أعمال أتراك يزورون مصر لإعلان رفضهم موقف أردوغان

أكد المهندس منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، ضرورة التعامل مع ملف العلاقات الاقتصادية مع تركيا بحكمة، مشيرا إلى أن حجم التجارة بين مصر وتركيا العام الماضى بلغ ٥ مليارات دولار والجميع يقول إن الميزان التجارى لصالح تركيا، إلا أن الجزء الأكبر لمصر مشتقات بترول وبوتاجاز.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى، اليوم الثلاثاء، إن فى مصر ٤١٨ شركة تركية تعمل فى الصناعات الكيماوية والملابس، وبها الآلاف من العمالة، مشيرا إلى أنه من الأفضل أن نكسب صفوف الأتراك لصالح الموقف المصرى، خاصة أنها تعد مثل الشركات المصرية المقامة على أرض مصر.

ولفت إلى أنه قبل نهاية هذا الشهر هناك عدد من الأحزاب ورجال الأعمال سيحضرون إلى مصر، معلنين رفضهم آراء حكوماتهم التركية ومهاجمتهم لشيخ الأزهر، ومتضامنين مع الشعب والحكومة المصرية.

كما أشار إلى أنه فيما يخص إغراق الحديد التركى فهناك ملف تحقيقات يقوم على أسس فنية، وسيتم إعلان نتائجه بعد الانتهاء منه.