قبول الف طالب وطالبة في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي

اعتمد معالي جمعة الماجد رئيس مجلس أمناء كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي قائمة الطلبة الجدد المقبولين للعام الجامعي الجديد 2013 - 2014 في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي.

وأشاد جمعة الماجد بالإقبال المتزايد من قبل الطلاب والطالبات الذين أكملوا الثانوية العامة من طلبة دولة الإمارات ودول مجلس التعـاون الخليجـي حيث قبلت الكلية هـذا العـام الف طالب وطالبة موزعين إلى 400 طالب وطالبة في قسم الدراسات الإسلامية و 600 طالب وطالبة في قسم اللغة العربية وآدابهـا، وبهذا سيكون العدد الإجمالي لطلبة الكلية في العام الجامعي 2013 – 2014 وصل إلى 3040 طالب وطالبة.

وصرح الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن مدير الكلية أنه نظراً لإقبال الطلبة على التسجيل وجه جمعة الماجد باستغلال الطاقة القصوى للكلية لقبول أكبر دفعه ممكنه. كما وجه بتوفير كافة الخدمات العلمية والأكاديمية المتاحة للطلبة.

وأشار إلى أن الكلية في سعيها الدائم لخدمة المرأة الإماراتية والخليجية وتوفير فرص التعليم لها ، حيث بلغت نسبة الطالبات المنتظمات حالياً 85 % من إجمالي عدد طلبة الكلية، قد أكملت كافة الاستعدادات لاستقبال الطلبة، حيث تم التعاقد مع (22) عضو هيئة تدريس جدد من ذوي الخبرة والكفاءة، كما اكتمل تهيئة قاعات الدراسة لتستوعب التوزيع الجديد للشعب الدراسية بالإضافة إلى تجهيز اسطول الحافلات حيث تم شراء (13) حافلة جديدة ليصل عدد الحافلات إلى 82 حافلة تقوم بنقل الطالبات مجاناً إلى (140) محطة في كافة إمارات الدولة. وستبدأ الدراسة يوم الأحد المقبل .

وفيما يلي اسماء الطلبة المقبولين:

أسماء الطالبات المقبولات

>أولاً قسم الشريعة:

> ابتسام بنت خميس بن محمد الخضورية

> ابتسام بنت سعيد بن ناصر بن علي المشرفية

> ابتسام بنت عبدالله بن محمد بن مسعود الجابرية

> ابتسام بنت علي بن ناصر بن سيف المالكي

> ابتسام محمد يحيى المنج القحطاني

> أبرار بنت صالح بن حمد المقحوصية

> احلام بنت جمعه بن محمد المالكي

> أحلام بنت سعيد بن سالم بن صالح المالكية

> أحلام بنت علي بن مانع الخنبشية

> أسماء بنت أحمد بن محمد البلوشي

> اسماء بنت حسن بن علي البلوشي

> أسماء بنت خلفان بن سعيد الوشاحية

> أسماء بنت راشد بن مسعود بن سالم المعمرية

> أسماء بنت سالم بن محمد الريسية

> أسماء بنت سعيد بن عامر بن علي الحاتمية

> أسماء بنت عبدالله بن محمد بن عبدالله الخنجرية

> أسماء بنت علي بن سالم السريحي

> أسماء بنت علي بن فاضل البادي

> أسماء بنت محمد بن سليمان المنذري

> أسماء بنت محمد بن سيف المقبالية

> أسماء بنت محمد بن عبد الرحيم البلوشي

> اسماء سعيد على مصبح فاضل الكعبي

> افراح بن جميل بن سويد السعدية

> أفراح بنت سليمان بن سليم المالكي

> آلاء بنت ابراهيم بن سالم الانصاري

> آلاء بنت راشد بن خلفان المصلحي

> أماني بنت حمد بن محمد الريامي

> أماني بنت خميس بن راشد القعنوني

> اماني بنت عبد الله بن عيسى البلوشي

> أماني بنت قاسم بن عبدالله المقبالي

> أماني بنت محمد بن علي العبرية

> أمل بنت احمد بن علي البلوشية

> امل بنت خميس بن سالم بن خميس المعاصبية

> آمنة بنت سعيد بن زايد الريسي

> امنه بنت راشد بن حمزه الشامسية

> امنه عبدالرحمن محمد عبدالله المراغي

> امنه محمد سعيد على الشامسى

> اميره بنت حمد بن علي الحراصية

> اميره بنت سالم بن حميد القري

> أميره بنت سعيد بن خلفان المعمري

> أميمه بنت سالم بن ناصر العريمية

> امينه صالح كشمك المشرخ المازمى

> أنوار بنت أحمد بن حمد بن أحمد الغافري

> أنوار بنت راشد بن سالم السعيدية

> أنوار بنت عبدالله بن سعيد البلوشي

> ايمان بنت راشد بن جمعة العامرية

> ايمان بنت سالم بن راشد بن عبدالله السعيدية

> ايمان بنت سالم بن هلال بن محمد الشامسية

> ايمان بنت سعيد بن راشد بن خلفان الراجحية

> ايمان بنت محمد بن ناصر بن سعيد الحاتمية

> آيه بنت سليمان بن حمد الزكوانية

> بثينه بنت حسن بن مبارك البريكي

> بدور بنت سيف بن علي المعمري

> بدور بنت علي بن سليمان الريامي

> بسمه بنت هاشل بن حميد الغاربي

> بشائر بنت عبد الله بن زايد الريسية

> بشاير خليفه محمد خلفان محمد سالم الكعبي

> بشرى بنت حسن بن عبيد المرزوقي

> بلقيس بنت خليفه بن علي بن سالم الحراصي

> بنه بنت حميد بن محمد العيسائي

> تهاني بنت سليم بن مبارك السعديه

> ثريا بنت راشد بن سيف بن سالم السعديه

> ثريا بنت سيف بن سعيد السنانية

> ثريا بنت عبدالحكيم بن قاسم البلوشي

> ثرياء بنت جميل بن صالح الحسنية

> جمانه بنت سعيد بن محمد السليطني

> جهينه بنت عبدالله بن سالم بن سليمان الهاشمية

> جواهر بنت حمدان بن علي الغاربية

> جواهر بنت خلفان بن سالم المقبالية

> جواهر بنت سعيد بن سليمان السنانية

> جواهر بنت سلطان بن هلال اليعربي

> جواهر بنت سيف بن حميد بن سالم المقبالية

> جواهر بنت علي بن ناصر الريسية

> جواهر بنت عمران بن سبيت المعمرية

> جواهر بنت ناصر بن سليمان البلوشي

> جواهر يوسف احمد محمد الهاشمي

> حصه بنت قاسم بن محمد بن راشد العيسائي

> حمده بنت ناصر بن احمد البلوشية

> حنان بنت حسن بن سليمان بن نصيب آل هاشم

> حنان بنت سيف بن محمد السعيدي

> حنان بنت محمد بن علي الجعفري

> حنان حسن عبيد سعيد بخيت

> حوريه بنت سعيد بن عبدالله بن قضيب المقبالية

> حوريه بنت محمد بن سالم الصبحي

> خديجة بنت علي بن سليمان الشحية

> خديجه بنت سلطان بن منصور الهنائي

> خديجه بنت علي بن محمد البلوشي

> خديجه بنت محمد بن خلفان بن محمد الكلبانيه

> خديجه بنت هلال بن جمعه الحربية

> خلود بنت جمعه بن عبدالله بن حمد السيابية

> خلود بنت سعيد بن محمد بن سعيد الصبحية

> خلود بنت عبدالله بن خميس بن سعيد العامرية

> خلود بنت محمد بن ابراهيم البلوشية

> خلود بنت ناصر بن علي السعدية

> خلود سالم جوهر مفتاح

> خوله بنت عبدالله بن ناصر بن حمود السعدية

> خوله بنت محمد بن غريب الوشاحي

> دينا بنت علي بن مرهون المعمري

> ذكريات بنت ثاني بن خليفه السعدي

> رحمة بنت عامر بن محمد بن سليمان السليمية

> رحمه بنت حمد بن سالم بن مسعود المعمرية

> رحمه بنت سيف بن راشد المعولية

> رحمه بنت سيف بن علي بن سيف الكلبانية

> رفيعه بنت سليمان بن سالم بن سيف الهنائية

> رقية بنت سالم بن مسعود بن سالم المعمرية

> رقيه بنت حمد بن سليمان الغافري

> رقيه بنت عبدالله بن سعيد الريسية

> رقيه بنت يعقوب بن زايد البلوشي

> روابي بنت سالم بن حمود المدهوشية

> روضه خلفان سيف جمعه سيف الفلاسى

> ريا بنت علي بن حميد بن سعيد الهاشمية

> ريم بنت راشد بن سالم الروشدي

> زمزم محمد حسن احمد الحمادي

> زوينه بنت سعيد بن محمد الشكيلي

> زيانه بنت علي بن راشد الشندودي

> زينب بنت العبد بن دلوش النوفلية

> زينب بنت سرحان بن سيف بن محمد الرئيسي

> زينب بنت عبدالله بن محمد الجعفري

> زينب بنت مصبح بن محمد الوشاحية

> زينب بنت منصور بن عبيد الرواحي

> ساره بنت محمد بن سيف الكندية

> ساره راشد سيف الفلاسى

> ساره محمد حمد صالح النعيمى

> سالمه بنت مسلم بن عبدالله بن صالح اليوسفية

> سالمه بنت ناصر بن حمود المشايخي

> ساميه بنت علي بن سعيد العلوي

> سعاد بنت راشد بن غابش الجلنداني

> سلوى بنت سالم بن محمد بن سعيد العوفية

> سليمة بنت حسين بن خميس بن حمد الصلتية

> سميه بنت سالم بن راشد الغساني

> سميه بنت سليمان بن محمد المنذري

> سناء بنت سعيد بن محمد الصالحية

> سهام بنت خميس بن راشد بن خميس القطيطية

> شروق بنت أحمد بن حسن المطروشي

> شروق بنت جمعه بن عبدالله الغفيلي

> شمه سيف سالم علي حمد بن الشرع القايدي

> شهلاء بنت حميد بن عبدالله السعيدية

> شوق بنت سيف بن غانم الكثيري

> شيخة بنت رباع بن علي الشحي

> شيخه احمد سالم اليعقوبي الشحي

> شيخه بنت جمعه بن لاحق السعدية

> شيخه بنت حمد راشد بن علي الغيلانية

> شيخه بنت حميد بن خميس بن حميد الزعابية

> شيخه بنت خميس بن مبارك الغملاسي

> شيخه بنت علي بن صالح الشيزاوية

> شيخه راشد سعيد محمد الصريدى

> شيخه محمد سعيد على الشامسى

> شيماء بنت راشد بن جمعه بن حمد الجعفرية

> شيماء بنت مبارك بن سالم بن ناجم المقحوصية

> شيماء بنت محمد بن مسعود المخمري

> صالحه بنت سالم بن راشد البريكي

> صالحه بنت سعيد بن ربيع بن خميس العلوية

> صالحه بنت عبدالله بن أحمد البلوشي

> صفاء بنت سعيد بن حارب بن حمد المعمري

> صفاء بنت عبيد بن خلفان القطيطي

> صفيه بنت سليمان بن عبيد المحرزية

> طيبه بنت سعيد بن خلفان المعمري

> طيف بنت مبارك بن علي الزرعية

> عائشة عبد الله طناف عبد الله طريش الكعبي

> عائشه بنت احمد بن حمد السعدية

> عائشه بنت خليفه بن علي السعيدي

> عائشه بنت خميس بن سالم البلوشي

> عائشه بنت سالم بن سلطان الشامسي

> عائشه بنت سالم بن عبدالله بن راشد القطيطية

> عائشه بنت سعيد بن حمد البادي

> عائشه بنت سيف بن محمد الوهيبية

> عائشه بنت عبدالله بن سليمان البلوشية

> عائشه بنت فارس بن سالم الكعبي

> عائشه بنت فهد بن علي السعدي

> عائشه بنت محمد بن علي البلوشية

> عائشه بنت مراد بن محمد البلوشي

> عائشه حسن جاسم محمد الطنيجي

> عبير بنت خلفان بن حسين العامرية

> عبير بنت راشد بن محمد المالكي

> عبير عبدالله على عبدالله العمادى

> عذيبه راشد محمد سالم خميس اليليلى

> عزاء بنت سالم بن عبدالله بن محمد المقبالية

> عزماء بنت عبدالله بن مبارك المحروقية

> عشيبة بنت خميس بن سالم الجعفرية

> علا بنت علي بن خلفان الحجرية

> علياء بنت حميد بن محمد بن حميد الكاسبية

> علياء سليمان داود محمد المازمي

> عنود بنت خصيب بن محمد الروشدي

> العنود بنت راشد بن خليفه المعمرية

> عنود بنت سيف بن عبدالله الغفيلي

> عهد عبدالله عبدالرحيم عبدالله البريكى

> عهود بنت خميس بن محمد بن خميس القطيطية

> عهود بنت زاهر بن سعيد الحوسني

> عهود بنت سعيد بن سليمان الريامية

> عهود بنت سويلم بن خميس البادي

> عهود بنت عامر بن سالم بن سيف الكحالية

> عهود بنت عبدالله بن خميس الحمحمية

> عوشه خليفه محمد خليفه عبدالله المهيري

> غاليه بنت راشد بن علي الغزالية

> غدير بنت خالد بن خليفه بن راشد المشايخية

> غيثه بنت عبدالله بن مرزوق بن ياقوت الجشمية

> فاخره بنت حمد بن علي بن حمدان السعيدية

> فاطمة بنت راشد بن علي بن سعيد السعيدية

> فاطمه أحمد علوي الشيخ السقاف

> فاطمه احمد عوض احمد بن سميدع

> فاطمه احمد محمد احمد الملا

> فاطمه بنت أحمد بن عبدالله البريكي

> فاطمه بنت احمد بن عبدالله الغفيلي

> فاطمه بنت احمد بن محمد السليطني

> فاطمه بنت جابر بن المر المعيركية

> فاطمه بنت راشد بن محمد بن راشد الهاشمية

> فاطمه بنت سالم بن سعيد بن عامر الشبلية

> فاطمه بنت سالم بن محمد بن سالم الساعدي

> فاطمه بنت سالم بن هلال الرشيدي

> فاطمه بنت سيف بن سبيت المعمري

> فاطمه بنت سيف بن سليمان بن سعيد المزروعية

> فاطمه بنت علي بن مراد البلوشية

> فاطمه بنت محمد بن عبدالله الجابري

> فاطمه بنت ناصر بن حمد بن سيف المعمرية

> فاطمه سعيد على مصبح فاضل الكعبى

> فاطمه عبيد راشد سالم القايدي

> فاطمه محمد حمد صالح النعيمى

> فايزه بنت سويلم بن خميس بن سويلم الجعفرية

> فخريه بنت عبدالله بن خميس العامرية

> فضيلة بنت علي بن خميس بن راشد الحراصية

> فنون ابراهيم صالح محسن سعد

> قوت بنت جمعه بن طناف البلوشي

> كوثر بنت سعيد بن جمعه بن جعروف الحداد

> الكوثر بنت علي بن خليفه بن هاشل العفارية

> لبنى بنت خميس بن غريب المعولية

> لطيفه بنت محمد بن سلطان الشامسية

> ليلى بنت أحمد بن عيسى البلوشي

> ليلى بنت خلفان بن سعيد الشامسي

> ليلى بنت عبيد بن سعيد القاسمية

> ليلى بنت عبيد بن علي الجابري

> ليلى بنت علي بن خميس الغزالية

> ليلى بنت علي بن راشد القايدي

> ليلى محمد سعيد محمد جمعه المحرزي

> ماجده بنت حمود بن ناصر السوطي

> ماريه اسماعيل ابراهيم علي آل علي

> مجد على محمد على العلوي

> محينه سعيد محمد علي الصريدي

> مروه بنت سيف بن علي المعمري

> مروه بنت محمد بن سليمان السعدية

> مريم بنت أحمد بن سلطان الشبلية

> مريم بنت جمعه بن ماجد العلوية

> مريم بنت خلفان بن علي الغيلانية

> مريم بنت خليفه بن جمعه المقبالي

> مريم بنت خميس بن سيف السعدي

> مريم بنت راشد بن عبيد الركينية

> مريم بنت سالم بن راشد الشيدية

> مريم بنت عبدالله بن ابراهيم البلوشية

> مريم بنت علي بن سليم بن راشد المزامية

> مريم بنت علي بن صالح بن حمد المالخية

> مريم بنت قاسم بن سالم البوسعيدي

> مريم بنت محمد بن عبدالرحمن البلوشية

> مريم راشد خميس بن مرخان الكتبي

> مزنه بنت يعقوب بن ناصر بن الشين الخروصية

> مشاعل بنت سالم بن خليفه الشعيلية

> منال بنت هاشل بن سيف العوادية

> مناهل بنت هلال بن سيف البوسعيدي

> منى بنت خليفه بن جمعه بن سالم الحكمانية

> منى بنت سالم بن راشد البلوشي

> منى بنت سرحان بن علي الريسية

> منى بنت عبدالله بن علي الكندية

> منى على حسن الشرقى الشميلي

> منيره بنت حسن بن حميد البريكية

> مها بنت حميد بن ضحي النوفلي

> مها بنت مراد بن عبدالله البلوشية

> مها عبدالله امين عبدالله البلوكى

> موزه بنت أحمد بن علي البلوشي

> موزه بنت حمد بن سالم الوهيبي

> موزه بنت ناصر بن خلفان المزروعي

> ميثا بنت سالم بن راشد الكندي

> ميثاء ابراهيم محمد عبدالرحيم

> ميثاء بن ناصر بن سالم بن سيف الحسنية

> ميثاء عبدالله سالم حيدر الكعبي

> ميثاء عبدالله محمد صالح علي بن شيخان

> ميره سليمان حميد القيوان العلي

> ميساء بنت هاشل بن عبدالله الدرويشية

> ميمونه بنت محمد بن حسن بن ابراهيم الفارسي

> ناهد بنت خميس بن جمعه السنيدية

> ناهد بنت سعود بن فاضل بن سعيد الشبيبي

> نجلا بنت محمد بن العبد بن حمد الوهيبية

> نجيبه بنت سلام بن علي البلوشي

> ندى بنت توفيق بن مبروك المغيرية

> ندى نادر محمد خميس الدهماني

> ندى يوسف حسن سعيد المشرخ

> نسيبه بنت حمدان بن سعيد البادية

> نشوى بنت غريب بن سلطان العامريه

> نصراء بنت علي بن سالم العبري

> نعمه بنت سلطان بن السديري بن حامد المسلمية

> نعيمه بنت موسى بن مبروك السعدي

> نمره على حسين عبدالله العبيدى

> نهال بنت راشد بن محمد المعمرية

> نوره بنت عبدالعزيز بن ناصر بن هاشل السيابية

> نوره بنت عبدالكريم بن عبدالغني المعمرية

> نوره بنت محمد بن علي الأشخريه

> نوف بنت عبدالله بن ثويني الكندي

> هاجر بنت حميد بن خميس بن حميد الزعابية

> هاجر بنت خميس بن محمد الخضورية

> هاجر بنت سالم بن محمد الوشاحي

> هاجر بنت عبدالله بن راشد المعمري

> هاجر بنت علي بن أحمد الشحية

> هاله بنت هلال بن علي المزروعي

> هبه بنت عتيق بن سعيد الغافرية

> هدى بنت خادم بن محمد الهاشمي

> هدى بنت سعيد بن سالم المالكي

> هدى مجبل عبدالله محمد

> هيفاء بنت علي بن عبدالله البلوشي

> وئام بنت يوسف بن محمد آل عبدالسلام

> وحيده بنت محمد بن ناصر بن محمد المقبالي

> وداد بنت سعيد بن راشد الجعفري

> وضحه سعيد ظافر هادى الاحبابى

> وضحى بنت محمد بن حمدان المالكية

> وعد بنت محمد بن خميس البادي

> ياسه بنت سعيد بن هديب بن حمد الحكمانية

> يسرى بنت عبود بن مصبح القطيطية

ثانياً : قسم اللغة العربية وآدابها:

> ابتسام بنت سعيد بن جمعه الربيعي

> ابتسام بنت علي بن سعيد القطيطية

> ابتسام بنت مصبح بن سعيد الدوحانية

> أثار بنت علي بن سليمان الدرمكية

> أجناس بنت حمد بن سعيد التبعي

> احلام بنت حمد بن سالم الجلندانية

> احلام بنت علي بن راشد الخاطري

> أروى بنت خميس بن سالم العلياني

> أزهار بنت ناصر بن مسعود السنانية

> اسرا بنت طالب بن حمد الناصري

> أسماء بنت أحمد بن سالم الوحشية

> اسماء بنت احمد بن سيف بن علي السعيدية

> أسماء بنت حميد بن سعيد السعيدية

> أسماء بنت خميس بن عبدالله الحراصي

> أسماء بنت سالم بن راشد البريكي

> أسماء بنت سالم بن نصيب الكلباني

> أسماء بنت سبيت بن ربيع

> أسماء بنت سعود بن مبارك بن محمد الخميسية

> أسماء بنت عبدالله بن صالح بن مطر الحمداني

> أسماء بنت عبدالله بن مبارك العبرية

> اسماء بنت مبارك بن محمد المطاعني

> اسماء بنت محمد بن عبدالله المعمري

> اسماء بنت محمد فاضل بن سالم القرينية

> أسيل بنت شهاب بن حمد العبري

> أشواق بنت جميل بن حمد الجعفري

> أشواق بنت راشد بن عبدالله بن راشد المسعودية

> أشواق بنت سعيد بن سيف المعمرية

> أشواق بنت عبدالله بن فرج بن سعيد الحضرمية

> أصيله بنت حميد بن سعيد بن مصبح السعيدية

> اصيله بنت راشد بن حمود بن راشد المدهوشية

> أصيله بنت سلطان بن هلال اليعربية

> أصيله بنت علي بن عبدي العبرية

> أصيله بنت محمد بن علي بن محمد المزروعي

> افراح بنت خميس بن خلفان القرطوبية

> افراح بنت علي بن سعيد بن مسلم الشرجية

> اقتباس بنت سعود بن سعيد بن سليمان السليمية

> اكرام بنت سعيد بن حمود الحراصية

> أمال بنت راشد بن حميد الحوسنية

> أماني بنت احمد بن جمعه الشحية

> أماني بنت خديم بن علي فتحية

> أماني بنت خليفه بن ناصر العدوي

> اماني بنت راشد بن حارب الردينية

> اماني بنت سالم بن حمد الكاسبية

> أماني بنت سالم بن عبد الله الكلباني

> أماني بنت سالم بن علي بن خلفان الكندية

> أماني بنت سعيد بن مسلم التميمي

> أماني بنت عبد الله بن سعيد بن علي الجلبوبية

> أماني بنت محفوظ بن سلوم التوبية

> أماني بنت محمد بن جميل السنانية

> أماني بنت مرهون بن سالم المعمرية

> أماني بنت هلال بن عبدالله البلوشي

> أماني بنت يعقوب بن سعيد السناني

> أمل بنت حميد بن حمد بن حميد الشملية

> امل بنت خميس بن سعيد الحوسني

> أمل بنت ناصر بن سيف بن محمد الخنبشية

> أمنة بنت خميس بن حميد المجرفي

> أمنه بنت جميل بن العبد السعدي

> أميرة بنت علي بن عبدالله الحارثية

> أميره بنت احمد بن مبارك الشيدية

> اميره بنت احمد بن مصبح البادية

> أميره بنت خلفان بن عوض الشكري

> أميره بنت خميس بن سعيد السناني

> أميره بنت خميس بن هاشل السعدية

> اميره بنت سعيد بن ناصر السعدية

> أميره بنت علي بن سيف الزعابية

> أميره بنت علي بن عبدالله الكندي

> أميره بنت علي بن عيسى البادي

> أميمه بنت اسماعيل بن احمد البلوشيه

> أميمه بنت خليفه بن حميد بن خميس الفارسي

> ميمه بنت سالم بن علي الجهورية

> انتصار بنت عبدالله بن حمد الحسني

> أنتصار بنت عبدالله بن عامر بن مسعود النيرية

> انتصار بنت علي بن سالم الزعابي

> انتصار بنت ناصر بن فريش بن علي الهطالية

> أنوار بنت حمود بن احمد المسلماني

> أنوار بنت حميد بن حمد بن سليمان الذهلية

> أنوار بنت خليفه بن سالم المخمرية

> أنوار بنت سعيد بن مصبح الفارسي

> أنوار بنت عبدالله بن سالم المعمريه

> أنوار بنت مسعود بن حمد الجعفرية

> ايمان بنت حسن بن علي الزرعوني

> ايمان بنت حميد بن راشد الخميسية

> ايمان بنت سالم بن سيف بن سالم الأشخرية

> ايمان بنت شهداد بن جمعه البلوشي

> ايمان بنت عبد الله بن خصيب الناعبية

> بثينه بنت سالم بن مبارك السعدي

> بثينه بنت سليمان بن ناصر بن حميد السلماني

> بثينه بنت فهد بن راشد بن حمد الفارسية

> بثينه بنت محمد بن ابراهيم البلوشية

> بثينه بنت محمد بن حمد البادي

> بدرية بنت سالم بن محمد بن مبارك المانعية

> بدريه بنت حميد بن حمود القنوبية

> بدريه بنت خميس بن محمد الغداني

> بدريه بنت سعيد بن حميد الزيدي

> بدريه بنت علي بن راشد الحوسني

> بدريه بنت محمد فاضل بن سالم القرينية

> بدريه مراد عبدالله محمد

> بدور بنت خميس بن سعيد السناني

> بدور بنت صالح بن عبيد البلوشي



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