«الطرق» تناشد السائقين بفسح الطريق أمام الحافلات المدرسية

مع اقتراب موعد الدخول المدرسي، ناشدت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عبر حسابها في تويتر السائقين بتوخي الحذر حرصاً على سلامة الأطفال وذلك بالتوقف عند مشاهدة حافلة مدرسية وانتظار صعود الطلاب إليها ونزولهم منها والتحرك بعد أن تتحرك الحافلة.

كما نصحت الطلاب في تغريدة أخرى بالسير من جانب الرصيف إلى نقطة يمكن لسائق الحافلة رؤيتهم فيها والسير في الأماكن المخصصة للمشاة.

يشار إلى أن مواصلات الإمارات تعتزم تركيب أنظمة تعقب للحافلات المدرسية، وذلك ضمن المبادرات الإلكترونية لتطوير خدمة النقل المدرسي ومراقبة حركة الحافلات المدرسية بصورة دقيقة ولحظية وبشكل دوري، وذلك بهدف زيادة كفاءة وفعالية أداء الحافلة المدرسية وتوفير خدمة مثلى للتواصل بين الحافلة المدرسية وإدارة المدرسة.

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