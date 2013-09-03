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الأي لاينر المجنّح والشفاه الحمراء لخريف 2013

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الأي لاينر المجنّح والشفاه الحمراء لخريف 2013 الأي لاينر المجنّح والشفاه الحمراء لخريف 2013

كما في كلّ موسم، ننتظر العروض العالميّة للأزياء لنتعرّف إلى جديد خطوط المكياج للموسم الحالي. وبما أنّنا على أبواب الخريف، نضع بين يديك أبرز وأجمل الخطوط المتعلّقة بالمكياج لـ 2013.
- إليك أسلوبين من المكياج الرائج جدّاً، والذي ننصحك بالتألّق به، هذا الخريف وفي الشتاء أيضاً.
أحمر شفاه داكن:
لطالما عرف لون أحمر الشفاه الأحمر بأنّه سيّد المناسبات الكبيرة، فيما ألحقت به صفة الدفء؛ لهذا نراه في كثير من الأوقات في مواسم الخريف، حيث يأتي ليكسر الألوان الصارخة الفاتحة كالفوشيا والبرتقاليّ...
وموضة هذا الخريف الخاصّة بالشفاه هي الأحمر الداكن، ليزيد المرأة دفئاً وجمالاً.
ننصحك باختيار درجة أحمر الشّفاه الداكنة، بحسب ما يليق بك، وبالنوعيّة اللامعة أو "المات".

أي لاينر بأشكال مختلفة:
كما تعلمين، فإنّ موضة الأي لاينر الكلاسيكيّة لا يُمكن الاستغناء عنها في السّهرات والمناسبات الراقيّة. لكنّ موضة الأي لاينر في هذا الموسم تخرج من الكلاسيكيّة إلى الفانكي، حيث يمكنك التفنّن برسم الأي لاينر، وبالطريقة التي تحلو لك، إذ لا حدود للموضة وللأي لاينر أيضاً، هذا الخريف؛ فراقبي الصور، واختاري الرسم الذي يعجبك أو استوحي ما يُناسب إطلالتك.
ننصحك باستعمال الأي لاينر القلم أو الجّل للحصول على هذه الغاية.

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