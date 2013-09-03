9 مستلزمات أساسية لاستحمام مولودك!

يحرص كثير من الآباء على تنظيف أجسام أطفالهم باستمرار من خلال تكرار مرات الاستحمام؛ اعتقاداً بأنهم يوفرون بذلك عناية سليمة لبشرة أطفالهم، ولكن نظراً لأن بشرة الصغار حساسة للغاية، فإن كثرة الاستحمام تُلحق بها ضرراً بالغاً. حيث شدد مجلس العلماء الأوروبي على ضرورة ألا يزداد عدد مرات استحمام الطفل عموماً خلال الأسبوع على مرتين إلى ثلاث مرات كحد أقصى، وضرورة ألا تزيد كل مرة على عشر دقائق.

طريقة استحمام الطفل

قبل البدء باستحمام الطفل يجب التأكد من درجة حرارة الغرفة، على أن تكون مناسبة لجسم الطفل مع عدم وجود أي تيار هوائي، يعرض الطفل للشعور بالبرد. كذلك التأكد من اكتمال جميع المستلزمات المستخدمة للاستحمام.

مستلزمات الاستحمام

1- المغطس: لاستحمام الطفل حديث الولادة.

2- لوشن: لترطيب جسم الطفل.

3- بودر: لإعطاء الطفل رائحة عطرة.

4- شامبو: لغسل الشعر.

5- المناشف: لتنشيف جسم الطفل بعد الاستحمام.

6- الليفة: لتنظيف الجسم.

7- صابونة خاصة لجسم الطفل.

8- كرات القطن: لتنظيف عين وأذن الطفل.

9- ملابس الطفل.