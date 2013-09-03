الممثلة كريستين ستيوارت وجها دعائيا جديدا لعطر "بالينسياجا"

كتب : أ ش أ منذ 33 دقيقة

اختارت الماركة الإسبانية العالمية "بالينسياجا" ممثلة هوليوود الشابة كريستين ستيوارت، لتمثل عطرها الجديد الجريء الذي يحمل اسم "فلورابوتينيكا"، حيث بدأت بالفعل الحملة الدعائية لهذا العطر الذي سيطرح في الأسواق هذا الخريف.

وذكر موقع "جالا أف أر" الفرنسي أن كريستين ستيوارت ظهرت في الحملة الدعائية أكثر نضوجا، فلم تعد هذه الفتاه المراهقة، حيث ظهرت في صور الحملة وقد عقدت شعرها على شكل شينيون صغير وهي تنظر للكاميرا من الخلف بشكل مثير، وارتدت فستانا ذا حمالات من الورود أظهر بشرتها المخملية، فبدت كأليس في بلاد العجائب.

وقال المدير الفني لـ"بالينسياجا" ينيكولا جاسكير، إن ستيوارت لديها شخصية مميزة، فهي تجسد بشكل رائع فكرة "بالينسياجا"، التي تحوي الجمال الطاهر النقي والجرىء الفاتن في الوقت ذاته، وهي شخصية مليئة بالكياسة والغموض.