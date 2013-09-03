أخبار عاجلة

نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

الممثلة كريستين ستيوارت وجها دعائيا جديدا لعطر "بالينسياجا"

Google+ Print
الممثلة كريستين ستيوارت وجها دعائيا جديدا لعطر "بالينسياجا" الممثلة كريستين ستيوارت وجها دعائيا جديدا لعطر "بالينسياجا"

كتب : أ ش أ منذ 33 دقيقة

اختارت الماركة الإسبانية العالمية "بالينسياجا" ممثلة هوليوود الشابة كريستين ستيوارت، لتمثل عطرها الجديد الجريء الذي يحمل اسم "فلورابوتينيكا"، حيث بدأت بالفعل الحملة الدعائية لهذا العطر الذي سيطرح في الأسواق هذا الخريف.

وذكر موقع "جالا أف أر" الفرنسي أن كريستين ستيوارت ظهرت في الحملة الدعائية أكثر نضوجا، فلم تعد هذه الفتاه المراهقة، حيث ظهرت في صور الحملة وقد عقدت شعرها على شكل شينيون صغير وهي تنظر للكاميرا من الخلف بشكل مثير، وارتدت فستانا ذا حمالات من الورود أظهر بشرتها المخملية، فبدت كأليس في بلاد العجائب.

وقال المدير الفني لـ"بالينسياجا" ينيكولا جاسكير، إن ستيوارت لديها شخصية مميزة، فهي تجسد بشكل رائع فكرة "بالينسياجا"، التي تحوي الجمال الطاهر النقي والجرىء الفاتن في الوقت ذاته، وهي شخصية مليئة بالكياسة والغموض.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام