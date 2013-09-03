محافظ القليوبية يكلف رئيس مدينة شبرا برئاسة لجنة تطوير المؤسسة

كلف المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، اللواء وكيل الوزارة حسن ناجى رئيس مدينة شبرا الخيمة برئاسة ومتابعة أعمال لجنة التطوير المشكلة من السكرتير العام للمحافظة وعميد هندسة شبرا السابق ومدير مرور القليوبية، وذلك فى إطار خطة تطوير وتجميل ميدان المؤسسة العمالية ومداخل ومخارج المدينة.

وأكد اللواء حسن ناجى، أن اللجنة فى اجتماعها الأول ناقشت ثلاث محاور وهى.. المحور الأول: دراسة إنشاء خط ملاحى نهرى بشبرا الخيمة، المحور الثانى: دراسة تنفيذ إنشاء الجراج متعدد الطوابق بشبرا الخيمة والسابق دراسته، المحور الثالث: تجميل وتطوير ميدان المؤسسة العمالية ومداخل ومخارج محافظةالقليوبية من ناحية محافظة القاهرة، دراسة إنشاء خط ملاحى نهرى بشبرا الخيمة.

وأضاف خلال مناقشة الخط الملاحى النهرى عرض الحاضرون من حى غرب بأنه يوجد بالفعل مرسى نهرى بجوار نادى ضباط النقل بشبرا الخيمة ويمكن وتطويره واستغلاله لهذا الغرض وكذلك تنشيط النقل النهرى بما يحقق انخفاض التكلفة.

فيما استعرض ناجى البند الثانى لدراسة تنفيذ إنشاء الجراج متعدد الطوابق بشبرا الخيمة والسابق دراسته

ومن جانبة استعرض المهندس محمد طنطاوى السكرتير العام ما تم اتخاذه من إجراءات بخصوص الجراج المتعدد الطوابق بميدان المؤسسة وما تم الانتهاء إليه من وجوب دراسة الحركة المرورية داخل المنطقة، وعمل دراسة لاستخدام ارض الجراج الحالى

وقد أوضح مدير عام الطرق بالقليوبية بأن العمل لابد أن يكون على محورين (الشكل الجمالى) وأن المشكلة لدينا تتعلق فى اشارة المرور بميدان المؤسسة وعرض ما تم اتخاذه من اجراءات وخطوات لانشاء نفق سيارات وكذلك التكلفة العالية للنفق.

وأشار العميد محمود شحاتة مدير المرور بالقليوبية بانه لابد من إشراك الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة فى أعمال اللجنة، نظراً لتعلق الأمر بهما.

ومن جانبه، استعرض أ.د.مهندس إبراهيم حسن شرف الدين من هندسة شبرا، الخطوات والرؤى، حيث إنه شارك فى أعمال إنشاء الجراج المتعدد الطوابق، وما يمكن اتخاذه لتشجيع المستثمرين للتقدم لإنشاء الجراج.

وقد أوضح شرف الدين بأنه لابد من إيجاد وسيلة للربط فيما بين محطة مترو الأنفاق والجراج المزمع إنشاؤه لسهولة حركة المواطنين، وكذا فصل حركة المواطن عن السيارات.

كما أشار بأنه لابد من إيجاد حل للسيارات الميكروباص ولو بصفة مؤقتة وعاجلة لحين الانتهاء من الحل النهائى.

وقد أكد اللواء حسن ناجى بان المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية يسعى جاهدا نحو إتمام الجراج عن طريق مستثمرين وتم العرض على العديد من البنوك ولذلك لابد من إيجاد مزايا للمستثمرين للتقدم للمشروع.

واختتم الاجتماع الأول بعدة توصيات منها إخطار الادارة العامة للمرور ومرور القاهرة بموعد الاجتماع القادم للحضور وإعادة دراسة موضوع الجراج بالاستثمار الأمثل بما يرفع المستوى الاقتصادى، ودراسة المداخل والمخارج والحركة المرورية بالاجتماع القادم فى حضور الإدارة العامة للمرور.

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