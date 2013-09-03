إبطال مفعول قنبلة يدوية تم وضعها بجوار مديرية أمن كفر الشيخ

هرع صباح اليوم عدد من سيارات الدفاع المدنى ورجال الشرطة إلى مبنى مديرية الزراعة المجاورة لمديرية أمن كفر الشيخ على إثر بلاغ تلقاه رجال الدفاع المدنى والمفرقعات من وجود جسم غريب يثير الشك.

وعلى الفور انتقل رجال الدفاع المدنى، حيث تبين أن الجسم الغريب عبارة عن قنبلة يدوية الصنع مكونة من جسم حديدى بداخله بارود، حيث تم إبطال مفعول القنبلة والسيطرة على الموقف بعد أن سادت حالة من الفزع بين الأهالى، وتم إخلاء مبنى مديرية الزراعة من الموظفين تحسبا لانفجار القنبلة.

وتم تحرير محضر وتجرى مباحث قسم أول كفر الشيخ التحريات اللازمة للبحث عن الجناة.