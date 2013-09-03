إطلاق أسماء شهداء رفح على المدارس والشوارع بأشمون المنوفية

أكد اللواء أسامة فرج سكرتير عام محافظة المنوفية، على أنه تمت تسمية المدارس والشوارع بمركز ومدينة أشمون بأسماء شهداء رفح وذلك تخليدا لذكرى شهداء حادث رفح والذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن حيث تمت تسمية مدرسة سبك الأحد الثانوية باسم الشهيد إسماعيل محمد احمد الطنطى وتسمية مدرسة ساقية أبو شعرة الإعدادية باسم الشهيد معوض حسن النساج، كما تم إطلاق اسمى الشهيدين على الشوارع القريبة من محال إقامة أسرهم كما تمت تسمية عزبة شماعة التابعة للوحدة المحلية بساقية أبو شعرة باسم الشهيد معوض حسن النساج وتم تركيب يافطات معدنية ويافطات مضيئة بأسماء الشهيدين على الشوارع والمدارس.

من جانبه أوضح اللواء عبد السلام عبد البارى رئيس مركز ومدينة أشمون، أن أسرة الشهيد صبحى نصر محمد سالم والذى كان قد استشهد فى حادث انقلاب سيارة أمن مركزى بمدينة رفح أوائل العام الجارى تقدموا بطلب تسمية الشارع الذى تقيم فيه الأسرة باسم الشهيد صبحى نصر محمد سالم وتسمية مدرسة ساقية أبو شعرة بنات باسم مدرسة الشهداء وتم إعداد يافطات معدنية ومضيئة بهذه الأسماء لتعليقها على الشارع والمدرسة بعد موافقة الإدارة التعليمية بأشمون على تسمية المدارس.

جدير بالذكر أن محافظة المنوفية قد أقامت حفلا لتكريم أسر شهداء حادث رفح بحضور السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، ونائب وزير الزراعة، ومدير أمن المنوفية ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة وذلك تقديرا وعرفانا بقيمة هؤلاء الشهداء.