جامعة المنيا تعلن الموافقة على إقامة مباراة الأهلى والزمالك بإستادها

علم "اليوم السابع" أن إدارة إستاد جامعة المنيا أبلغت المسئولين بالنادى الأهلى على موافقتها واستعدادها الكامل لاستضافة مباراة الأهلى والزمالك فى الجولة الخامسة للبطولة الأفريقية، وفى حالة موافقة الجهات الأمنية على استضافة المباراة فقد يقوم الأهلى بدفع مبلغ مالى كما تنص لائحة الإستاد.

يذكر أن إستاد الجامعة يعد إستادا متكاملا ويتميز بجاهزيته من حيث أرضية الملعب أو المدرجات أو الغرف أو القاعات أو الصوتيات أو خدمة الجماهير والإعلاميين

> كان النادى الأهلى قد أبدى رغبته فى إقامة مباراته مع نادى الزمالك فى الجولة الخامسة للبطولة الأفريقية على إستاد الجامعة.