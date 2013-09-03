أخبار عاجلة

نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

جامعة المنيا تعلن الموافقة على إقامة مباراة الأهلى والزمالك بإستادها

Google+ Print
جامعة المنيا تعلن الموافقة على إقامة مباراة الأهلى والزمالك بإستادها جامعة المنيا تعلن الموافقة على إقامة مباراة الأهلى والزمالك بإستادها

علم "اليوم السابع" أن إدارة إستاد جامعة المنيا أبلغت المسئولين بالنادى الأهلى على موافقتها واستعدادها الكامل لاستضافة مباراة الأهلى والزمالك فى الجولة الخامسة للبطولة الأفريقية، وفى حالة موافقة الجهات الأمنية على استضافة المباراة فقد يقوم الأهلى بدفع مبلغ مالى كما تنص لائحة الإستاد.

يذكر أن إستاد الجامعة يعد إستادا متكاملا ويتميز بجاهزيته من حيث أرضية الملعب أو المدرجات أو الغرف أو القاعات أو الصوتيات أو خدمة الجماهير والإعلاميين
> كان النادى الأهلى قد أبدى رغبته فى إقامة مباراته مع نادى الزمالك فى الجولة الخامسة للبطولة الأفريقية على إستاد الجامعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365