صحيفة يمنية: قوات حرس الحدود السعودى تحبط محاولة لتهريب أسلحة

قال صحيفة "اليمن اليوم" اليمنية المرتبطة بالرئيس السابق على عبد الله صالح، إن قوات حرس الحدود السعودى نجحت أمس الاثنين فى إحباط محاولة جديدة لتهريب كمية كبيرة من الأسلحة بينها تركية الصنع، فى حين لاتزال تبحث عن ثلاثة سيارات اختفت على حدودها مع اليمن وتقل كميات من الأسلحة والمخدرات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية سعودية فى منطقة القهار الحدودية قولها"، إنها تقلت بلاغا أمنيا من منفذ حرض الحدودى "بين اليمن والسعودية" يفيد بتوجه 6 سيارات تنقل أسلحة ومخدرات صوب الأراضى السعودية قادمة من اليمن.

وأشارت إلى أنه تم العثور على ثلاث سيارات أثناء محاولة تسللها عبر الطريق الصحراوى وعلى متنها كميات كبيرة من المسدسات التركية "جلوك"، وقرابة 15 ألف طلقة رصاص، إلى جانب 30 قطعة سلاح آلى و24 سلاح قناصة، بالإضافة إلى 350 كيلو جرام مخدرات.

كانت السلطات اليمنية قد كشفت النقاب، أن عدد شحنات الأسلحة التركية المهربة إلى اليمن التى تم ضبطها خلال الستة أشهر الماضية عبر سواحل ميناء المخاء ومنطقه ذباب بمحافظه تعز بلغ عشر شحنات تضم 50 ألف مسدس، وتتجاوز قيمتها المليار ريال يمنى.

من جهة ثانية، شن الطيران الحربى اليمنى غارات جوية اليوم الثلاثاء، على مناطق تتواجد بها تجمعات العناصر المسلحة والإرهابيون المرتبطون بتنظيم القاعدة، حيث حلق طائرات بدون طيار أمريكية الصنع على ارتفاع منخفض على منطقة المناسح بمحافظة البيضاء جنوب البلاد وأخرى بمحافظات لحج ومأرب وأبين جنوب شرق اليمن.

وقال مصدر عسكرى يمنى بوزارة الدفاع فى تصريح خاص، إن طائرة أمريكية بدون طيار استهدفت هذه المناطق بهدف تحديث وتجديد المعلومات حول تواجد وتنقلات تجمعات العناصر المسلحة والإرهابيين المرتبطين بتنظيم القاعدة.

ويأتى ذلك بعد مضى أقل من 12 ساعة على انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور سيارة تابعة للجان الشعبية فى منطقة باتيس بمديرية خنفر محافظة أبين جنوب اليمن، غير أن الانفجار لم يتسبب فى وقوع أى أضرار بشرية أو مادية، وقام على الفور فريق من الأدلة الجنائية بمعاينة موقع الانفجار ورفع الأدلة منه فيما تتواصل الإجراءات، لمعرفة المتورطين بهذا العمل الإرهابى.

وفى سياق متصل بتطورات الأوضاع فى جنوب البلاد، قال مصدر أمنى يمنى فى بيان صحفى، إن الاشتباكات المسلحة تجددت اليوم - وصفت بأنها الأعنف - بين عناصر اللجان الشعبية التى تساند الجيش اليمنى فى حربه ضد الإرهاب من جانب وبين عناصر مسلحة متشددة مرتبطة بتنظيم القاعدة فى الجزيرة العربية المتمركزة بمنطقة باتيس محافظة أبين جنوبى اليمن، مما أسفر عن مصرع اثنين من عناصر اللجان الشعبية وأصيب 5 آخرين من الجانبين.

ويأتى ذلك بالتزامن مع إعلان اللجان الشعبية أنها ألقت القبض على انتحارى يحمل الجنسية السعودية، وقال مصدر قبلى من قيادات اللجان، إن الانتحارى كان يحمل حزاما ناسفا لتنفيذ عملية انتحارية تستهدف مقاتلى اللجان الشعبية، لافتا النظر إلى أن الانتحارى اعترف بوجود خمسة انتحاريين آخرين.