أخبار عاجلة

نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

اتحاد الكرة ينفي تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد

Google+ Print
اتحاد الكرة ينفي تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد اتحاد الكرة ينفي تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد

نفى ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد من مسابقتي الدوري الممتاز وكأس .

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن اتحاد الكرة اتفق على انطلاق بطولة كأس مصر في اكتوبر المقبل، على أن ينطلق الموسم الجديد من الدوري الممتاز في منتصف نوفمبر.

وقال سويلم لـFilGoal.com: "لم نحدد أي موعد لانطلاق الموسم الجديد لأننا لم نحدد شكل المسابقات من الأساس".

وتابع "يجتمع مجلس إدارة اتحاد الكرة يوم الأحد المقبل للاتفاق على شكل المسابقات، وبعدها سنعلن عن مواعيد انطلاق الموسم الجديد".

وكان سويلم قد كشف في تصريحات سابقة أن مسابقات الكرة في مصر ستنطلق عقب نهاية تصفيات المونديال.

ويخوض منتخب مصر المباراة الأخيرة في دور المجموعات من التصفيات أمام غينيا يوم العاشر من سبتمبر، بعد أن حسم تأهله للمرحلة النهائية.

ومن المنتظر أن تقام قرعة المرحلة النهائية من التصفيات في شهر سبتمبر، وهى المرحلة التي ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراتين ذهاب وعودة.

يُذكر أن المباراة الأولى ستقام في منتصف أكتوبر، والمباراة الثانية ستقام في منتصف نوفمبر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير

مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»