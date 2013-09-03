اتحاد الكرة ينفي تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد

نفى ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد من مسابقتي الدوري الممتاز وكأس مصر.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن اتحاد الكرة اتفق على انطلاق بطولة كأس مصر في اكتوبر المقبل، على أن ينطلق الموسم الجديد من الدوري الممتاز في منتصف نوفمبر.

وقال سويلم لـFilGoal.com: "لم نحدد أي موعد لانطلاق الموسم الجديد لأننا لم نحدد شكل المسابقات من الأساس".

وتابع "يجتمع مجلس إدارة اتحاد الكرة يوم الأحد المقبل للاتفاق على شكل المسابقات، وبعدها سنعلن عن مواعيد انطلاق الموسم الجديد".

وكان سويلم قد كشف في تصريحات سابقة أن مسابقات الكرة في مصر ستنطلق عقب نهاية تصفيات المونديال.

ويخوض منتخب مصر المباراة الأخيرة في دور المجموعات من التصفيات أمام غينيا يوم العاشر من سبتمبر، بعد أن حسم تأهله للمرحلة النهائية.

ومن المنتظر أن تقام قرعة المرحلة النهائية من التصفيات في شهر سبتمبر، وهى المرحلة التي ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراتين ذهاب وعودة.

يُذكر أن المباراة الأولى ستقام في منتصف أكتوبر، والمباراة الثانية ستقام في منتصف نوفمبر.