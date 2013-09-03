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اتحاد الكرة يؤمن أبو تريكة في الدفاع الجوي

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اتحاد الكرة يؤمن أبو تريكة في الدفاع الجوي اتحاد الكرة يؤمن أبو تريكة في الدفاع الجوي

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم إلى القرية الأوليمبية بملعب الدفاع الجوي يؤكد عدم صحة تعدي محمد أبو تريكة نجم منتخب على ضابط جيش قبل استقباله ضمن معسكر الفراعنة.

وكانت تقارير صحفية قد زعمت أن أبو تريكة دخل في تلاسن مع ضابط من قوات الجيش المكلفة بتأمين بعثة الأهلي في مطار القاهرة.

ونفى أبو تريكة صحة هذه الواقعة، مؤكدا احترامه لكل مؤسسات الدولة.

ويستعد أبو تريكة مع منتخب مصر لمواجهة غينيا في الجولة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بالبرازيل 2014 يوم العاشر من سبتمبر الجاري.

وقال ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد لـFilGoal.com: "أبو تريكة أكد لنا عدم صحة واقعة تعديه لفظيا على ضابط جيش، مؤكدا احترامه للمؤسسة العسكرية".

وتابع "خاطبنا الشؤون المعنوية للقوات المسلحة والقرية الأوليمبية في ملعب الدفاع الجوي التي تستقبل معسكر ، وأكدنا لهم احترام أبو تريكة للمؤسسة العسكرية".

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فيديو اليوم السابع

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