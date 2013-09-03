كيف تجنبين طفلك المرض عند العودة للمدرسة؟

«سيدتي نت» التقت الدكتورة شيماء سيد محمد أخصائية طب الأسرة، والتي قدمت نصائح وقائية للأم؛ لتفادي حدوث الأمراض.

1- احرصي على تقديم فيتامين سي لطفلك بالطرق الطبيعية؛ كإعطائه عصير برتقال مضافة إليه قطرات من الليمون، وحليه بملعقة عسل طبيعي؛ لأن هذا المشروب السحري سيقوي من مناعة طفلك، ويمده بالنشاط والطاقة، كما أن مفعوله قوي على الفيروسات.

2- قدمي لطفلك أيضاً كوباً يومياً في الصباح من الحليب الدافئ ليس فقط لاحتوائه على الكالسيوم الضروري لنمو عظام طفلك، ولكن لأنه يقوي جهازه المناعي أيضاً.

3- حاولي قدر المستطاع تحضير وجبته الغذائية من المنزل وخاصة الخضار والفاكهة؛ لأنها سريعة التلف، ولأن بعضها يكوّن بكتريا إذا تم حفظها بطرق خاطئة.

4- واظبي على تقليم أظافره، وعلى الاستحمام اليومي؛ لأن النظافة صحة.

5- استشيري طبيبه المختص بنوع الفيتامين، الذي ينصح به، والذي يحتوي على مجموعة فيتامينات بنسب منخفضة.

6- داومي على تحليل البول والبراز لطفلك.

7- علميه أن يغسل يديه قبل دخول دورة المياه وبعدها.

8- عوديه على تناول كميات كبيرة من الماء بعد أو مابين الوجبات؛ لأنها ستخلصه من أنواع من البكتريا عن طريق الإخراج.

9- أبعديه عن تناول الآيس كريم والمثلجات التي تؤدي إلى نزلات معوية.

10- شجعيه على ممارسة الرياضة بشكل دائم، ليس فقط لأن العقل السليم في الجسم السليم، بل لأنها ستزرع ثقافة وعي طفلك بأهمية الاهتمام بجسده وصحته.