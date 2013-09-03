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عاجل| إلغاء قرار منع المطرب حاتم فهمي وآخرين من التصرف في أموالهم

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عاجل| إلغاء قرار منع المطرب حاتم فهمي وآخرين من التصرف في أموالهم عاجل| إلغاء قرار منع المطرب حاتم فهمي وآخرين من التصرف في أموالهم

كتب : طارق عباس منذ 28 دقيقة

قضت الدائرة الأولى جنايات بالمحكمة الاقتصادية، بإلغاء الأمر الصادر من النائب العام بمنع المطرب حاتم فهمي وتسعة آخرين من المتهمين في واقعة النصب الإلكتروني، الخاص بشركة "جلوبال" من التصرف في أموالهم، كون القضية لا تعد توظيف أموال.

صدر القرار برئاسة المستشار خالد رضوان وعضوية هشام مختار وخالد الشناوي وأمانة سر محمد علي ومحمد أبو العلا.

كان النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله، أصدر قرار منع من التصرف في أرصدة الشركات التي يساهم فيها كل من "المطرب حاتم فهمي، وأيمن فوكية شكر الله، وأكرم جمال زاخر، وسامي رشاد سيحة، وسامح مكرم حنا، ومراد زكريا عزيز، ومراد وحيد الدين محمد، وأحمد عبد الفتاح، وسامر محمد عوض"، وأحالت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أسامة شاهين، أمر المنع من التصرف في الأموال الخاصة بالمطرب حاتم فهمي وشركائه إلى المحكمة الاقتصادية، استجابة لطلب النيابة، على خلفية اتهامهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عبر شركة جلوبال للتسويق الإلكتروني.

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