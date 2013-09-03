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غلق «الجزيرة إنجليزى».. ووقف بث «الحافظ» نهائياً

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غلق «الجزيرة إنجليزى».. ووقف بث «الحافظ» نهائياً غلق «الجزيرة إنجليزى».. ووقف بث «الحافظ» نهائياً

كتب : محمد العمدة ومحمد مجدى وأحمد عبداللطيف وجيهان عبدالعزيز الثلاثاء 03-09-2013 09:40

داهمت فجر أمس مباحث المصنفات مكتب قناة الجزيرة الناطق باللغة الإنجليزية الكائن بمنطقة بولاق أبوالعلا، وفحصت جميع الكاميرات ووحدتى المونتاج وتبين أن المكتب يعمل دون تصريح أو أى أوراق رسمية، وأُلقى القبض على أحد العاملين وتحريز الكاميرات وأُحيل إلى نيابة بولاق أبوالعلا للتحقيق، كما داهمت مكتباً لقناة «الجزيرة» فى عقار الدوحة بكورنيش النيل، وتبين أنه يعمل بدون تصاريح رسمية. وقضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى أمس بوقف بث قناة «الحافظ»، ووقف تراخيص شركة «البراهين» القائمة عليها بشكل نهائى. وقررت نفس الدائرة أمس، حجز 4 دعاوى قضائية تطالب بوقف بث وغلق قنوات «الجزيرة والقدس واليرموك وأحرار 25 يناير» للحكم بجلسة اليوم.

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