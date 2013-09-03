النيابة الإدارية تحيل مدير مدرسة للمحاكمة لإهانته أحد المدرسين

وأشار المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية إلى أن المتهم سلك مسلكاً لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة وقام بإهانة أحد المدرسين.

كشفت تحقيقات وسام فوزى وكيل النيابة أن (م.م)مدير مدرسة 6 أكتوبر الثانوية بنين قام بإهانة المدرس (أ. ط) قائلاً له أنت حرامى وإتهمه بدفع رشاوى لـمسئولى الإدارة التعليمية إستندت النيابة إلى أقوال بعض المدرسين بالمدرسة الذين أكدوا صحة الواقعة المنسوبة لمدير المدرسة وإنتهت مذكرة النيابة الإدارية إلى أن ما تثيره الواقعة من جريمة عامة مؤثمة وفقاً لقانون العقوبات وهى جريمة إهانة الموظف العام، الأمر الذى كان يستوجب إبلاغ النيابة العامة إلا أن فى الجزاء التأديبى الردع والزجر الكافى للمتهم ، ولذلك إكتفت النيابة الإدارية بإحالته للمحاكمة التأديبية.