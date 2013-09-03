أخبار عاجلة

نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

النيابة الإدارية تحيل مدير مدرسة للمحاكمة لإهانته أحد المدرسين

Google+ Print
النيابة الإدارية تحيل مدير مدرسة للمحاكمة لإهانته أحد المدرسين النيابة الإدارية تحيل مدير مدرسة للمحاكمة لإهانته أحد المدرسين

وأشار المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية إلى أن المتهم سلك مسلكاً لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة وقام بإهانة أحد المدرسين.

كشفت تحقيقات وسام فوزى وكيل النيابة أن (م.م)مدير مدرسة 6 أكتوبر الثانوية بنين قام بإهانة المدرس (أ. ط) قائلاً له أنت حرامى  وإتهمه بدفع رشاوى لـمسئولى الإدارة التعليمية إستندت النيابة إلى أقوال بعض المدرسين بالمدرسة الذين أكدوا صحة الواقعة المنسوبة لمدير المدرسة وإنتهت مذكرة النيابة الإدارية إلى أن ما تثيره الواقعة من جريمة عامة مؤثمة وفقاً لقانون العقوبات وهى جريمة إهانة الموظف العام،  الأمر الذى كان يستوجب إبلاغ النيابة العامة إلا أن فى الجزاء التأديبى الردع والزجر الكافى للمتهم ، ولذلك إكتفت النيابة الإدارية بإحالته للمحاكمة التأديبية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا