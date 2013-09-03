“مصر الخير” تعيد إحياء مشروع البتلو بتسليم شباب الخريجين مواشي للتسمين بأسيوط

تسلم مؤسسة “مصر الخير” أول دفعة من عجول تسمين المواشي لشباب خريجي الجامعات يوم الاحد المقبل وفقا لبروتوكول التعاون بين المؤسسة وبنك الائتمان والتنمية الزراعي لمساعدة الشباب فى إيجاد فرص عمل، وكذلك إحياء مشروع البتلو فى مصر وتوفير الأمن الغذائي من اللحوم للمواطنين.

وسيحضر حفل تسليم مواشي التسمين للشباب، كل الدكتور “أيمن فريد أبو حديد” وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس إدارة بنك الائتمان والتنمية الزراعي و اللواء “إبراهيم حماد” محافظ أسيوط و”محسن محجوب” أمين صندوق مؤسسة “مصر الخير” وعضو مجلس الأمناء.

وقال “محسن محجوب” أمين صندوق مؤسسة مصر الخير ان التسليم يأتي وفقاً لبروتوكول التعاون الذى تم بين مؤسسة “مصر الخير” وبنك الائتمان والتنمية الزراعي الخاص بتنمية الثروة الحيوانية فى مصر بقيمة تصل إلى نحو 500 مليون جنيه فى المرحلة الأولى من البروتوكول، فإنه يتم تخصيص 20 عجل جاموسي لكل شاب من شباب الخريجين، حيث يتم تكوين فريق يضم 5 شباب من خريجي الجامعات يملكون 100 عجل جاموس للتسمين، لافتا الى انه يتم اختيار الشباب بعد اجتيازهم دورة تدريبية لمده شهر للتأكد من جديتهم فى العمل، خاصة الشباب من خريجي كليات الزراعة والطب البيطري والتجارة وان المؤسسة تقوم بمساعدتهم بالدعم الفني والخبرة طوال فترة تسمين المواشي الخاصة بهم.

و أوضح “محجوب” ان مؤسسة “مصر الخير” تقوم بتوفير أماكن داخل مزارعها فى أسيوط للجاموس المخصص للشباب، وفى حالة نجاح الشباب سيقومون بالانتقال إلى المرحلة التالية، وهى عمل مزارع خاصة بهم بعدما يكونوا قد حصلوا على التدريب اللازم والخبرة الكافية لإدارة مشروعاتهم بنجاح، اضافة الى ان المؤسسة ستساعد الشباب في تسويق العجول الخاصة بهم بعد الإنتهاء من دورة التسمين لتشجيعهم على الاستمرار فى العمل ومساعدتهم بشكل دائم.

و أشار محجوب ان مده الدورة المخصصة لتسمين الجاموس الخاص بالشباب تتراوح بين 5 الى 6 أشهر لافتا إلى أن المؤسسة تسعى للتوسع بمشروع الثروة الحيوانية من خلال التوسع فى إنشاء مزارع المواشي فى الكثير من المحافظات.