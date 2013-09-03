أخبار عاجلة

وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

“مصر الخير” تعيد إحياء مشروع البتلو بتسليم شباب الخريجين مواشي للتسمين بأسيوط

Google+ Print
“مصر الخير” تعيد إحياء مشروع البتلو بتسليم شباب الخريجين مواشي للتسمين بأسيوط “مصر الخير” تعيد إحياء مشروع البتلو بتسليم شباب الخريجين مواشي للتسمين بأسيوط

مؤسسة الخير

تسلم مؤسسة “مصر الخير” أول دفعة من عجول تسمين المواشي لشباب خريجي الجامعات يوم الاحد المقبل وفقا لبروتوكول التعاون بين المؤسسة وبنك الائتمان والتنمية الزراعي لمساعدة الشباب فى إيجاد فرص عمل، وكذلك إحياء مشروع البتلو فى مصر وتوفير الأمن الغذائي من اللحوم للمواطنين.

وسيحضر حفل تسليم مواشي التسمين للشباب، كل الدكتور “أيمن فريد أبو حديد” وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس إدارة بنك الائتمان والتنمية الزراعي و اللواء “إبراهيم حماد” محافظ أسيوط و”محسن محجوب” أمين صندوق مؤسسة “مصر الخير” وعضو مجلس الأمناء.

وقال “محسن محجوب” أمين صندوق مؤسسة مصر الخير  ان التسليم يأتي وفقاً لبروتوكول التعاون الذى تم بين مؤسسة “مصر الخير” وبنك الائتمان والتنمية الزراعي الخاص بتنمية الثروة الحيوانية فى مصر بقيمة تصل إلى نحو 500 مليون جنيه فى المرحلة الأولى من البروتوكول، فإنه يتم تخصيص 20 عجل جاموسي لكل شاب من شباب الخريجين، حيث يتم تكوين فريق يضم 5 شباب من خريجي الجامعات يملكون 100 عجل جاموس للتسمين، لافتا الى انه يتم اختيار الشباب بعد اجتيازهم دورة تدريبية لمده شهر للتأكد من جديتهم فى العمل، خاصة الشباب من خريجي كليات الزراعة والطب البيطري والتجارة وان المؤسسة تقوم بمساعدتهم بالدعم الفني والخبرة طوال فترة تسمين المواشي الخاصة بهم.

و أوضح “محجوب” ان مؤسسة “مصر الخير” تقوم بتوفير أماكن داخل مزارعها فى أسيوط للجاموس المخصص للشباب، وفى حالة نجاح الشباب سيقومون بالانتقال إلى المرحلة التالية، وهى عمل مزارع خاصة بهم بعدما يكونوا قد حصلوا على التدريب اللازم والخبرة الكافية لإدارة مشروعاتهم بنجاح، اضافة الى ان المؤسسة ستساعد الشباب في تسويق العجول الخاصة بهم بعد الإنتهاء من دورة التسمين لتشجيعهم على الاستمرار فى العمل ومساعدتهم بشكل دائم.

و أشار محجوب ان مده الدورة المخصصة لتسمين الجاموس الخاص بالشباب تتراوح بين 5 الى 6 أشهر لافتا إلى أن المؤسسة تسعى للتوسع بمشروع الثروة الحيوانية من خلال التوسع فى إنشاء مزارع المواشي فى الكثير من المحافظات.

 

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير

مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»