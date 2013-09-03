“تمرد المنيا” تشكر وزير التخطيط علي دعوتهم للتواصل حول مشكلات المحافظة

قدم “مختار” منسق حركة تمرد بالمنيا الشكر للدكتور “فهمي العربي” وزير التخطيط لحرصه على التواصل مع أبناء المجتمع وتقديره لشباب الثورة، على خلاف النظام السابق، مؤكداً أن الحركة ستواصل دعمها مع الحكومة الحالية لمرور الفترة الانتقالية والعبور بمصر لبر الأمان.

كما أن الحركة ستستقبل أى مقترحات من المواطنين خلال اليوم وحتى حضور الاجتماع مع الوزير، واضاف منسق تمرد انه تلقى حركة تمرد دعوة من الدكتور “فهمى العربى” ـ وزير التخطيط ـ لحضور اجتماع لمناقشة الوضع الحالى للبلاد.

أعلن منسق الحملة “محمد مختار” استجابة الحركة لدعوة الوزير اليوم الثلاثاء وقال مختار إن لدينا أفكاراً وخططاً سنسعى بعرضها على الوزير، وذلك لمحاولة إيجاد حلول تنهض بالبلاد فى الفترة الحالية، كما أكد مختار أن مشكلة الأمن وارتفاع نسبة البطالة ومشكلة الإسكان وارتفاع أجورها بمحافظة المنيا، ستكون أبرز النقاط التى تناقش مع الوزير.