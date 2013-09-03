دعوى جديدة للمطالبة بإدراج جماعة الإخوان ضمن قوائم الجماعات الإرهابية

أقيمت دعوى قضائية جديدة امام محكمة القضاء الادارى طالبت بادراج جماعة الاخوان المسلمين ضمن قوائم الجماعات الارهابية.

حملت الدعوى رقم 71235 لسنة 67 ق ، واختصمت كل من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور ورئيس الوزراء ووزير الداخلية.

وأوضحت الدعوى المقامة من مجدي كشك المحامي وكيلا عن احمد الحمامصى و سوالين حسونة مديرى مركز ” التقاضى للاصلاح السياسى ” انه منذ نشات تلك الجماعة و حتى وقتنا هذا و تاريخها ملىء بالعنف و الظلام الذى لا يمحى عنها ، منه محاولتهم اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، و قتلهم رئيس الوزراء المصرى احمد ماهر باشا عام 1945 و الذى اغتاله محمود عيسوى المنتمى للجماعة ، و قتلهم رئيس الوزراء محمود فهمى النقراشى عام 1948 الذى اغتالة احد المنتمين للجماعة و هو متخفيا فى زى ضابط شرطة , و قتلهم القاضى الجليل احمد بك الخزندارعام 1948 على خلفية ادانتة للمتهمين من الجماعة فى احداث تفجيرات سينما ميترو .

وأكدت الدعوى ان هناك عدة دول ادرجت جماعة الاخوان المسلمين ضمن الجماعات الارهابية مثل روسيا الاتحادية عام 2006 و كازاخستان و دول اخرى ، مشيرة إلى ان ما تشهدة البلاد من ارهاب الجماعة خلال هذة المرحلة الحاسمة يحتم على المسئوليين و متخذى القرار ادراج هذة الجماعة ضمن الجماعات الارهابية

واستندت الدعوى على تقارير منظمة العفو الدولية والتي تضمنت رصد للانتهاكات التي ارتكبها مؤيدو مرسى من ضرب و تعذيب و قتل قبل فض اعتصامهم و الاطاحة بمرسى و ارتفاع معدل العنف ارتفاعا واضحا من خلال هجومهم على بعض المنشات الحكومية و مراكز شرطة و افراد الشرطة و خطف الضباط و استخدام الذخيرة الحية على المواطنيين و المعارضيين لهم ، وكذلك ما رصدته المنظمة عقب الاطاحة بهذا النظام الفاشى من استهدافهم الاقباط كنوع من الانتقام منهم جراء دورهم خلال مظاهرات 30 يونيو 2013