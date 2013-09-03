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أخصائيه علاج طبيعى: مارسى الرياضة لتزيدى من نعومة بشرتك

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أخصائيه علاج طبيعى: مارسى الرياضة لتزيدى من نعومة بشرتك أخصائيه علاج طبيعى: مارسى الرياضة لتزيدى من نعومة بشرتك

الرياضة هى بيت الصحة وهى خط الدفاع الأول عن معظم الأمراض المزمنة مثل مرض السمنة ومرض السكر وأمراض القلب، بالإضافة إلى أنها تعطى الجسم الرشاقة اللازمة والليونة فى الحركة، بالإضافة إلى أنها تزيد فى العمر وتمنح شعورا بالراحة والسعادة.

وقالت الدكتورة أسماء الطنانى أخصائية العلاج الطبيعى وعضو الجمعية المصرية لدراسة السمنة والنحافة، إن الرياضة هى تعتبر منشطا هاما للدورة الدموية بالجسم، كما أنها تحمى من هشاشة العظام وتقلل من فرصة الإصابة بالجلطات الدماغية المختلفة.

كما أكدت الاكتشافات حديثا من خلال بعض الدراسات حول أن الرياضة تزيد من جمال، حيث وينقسم عمر المرأة إلى مراحل عدة والفتيات فى سن المراهقة، والتى تمتد من 15 سنة حتى 24 سنة، تحتاج إلى ممارسة الرياضة بشكل مستمر على الأقل مرتين أسبوعيا.

وأضافت أسماء أن فى تلك المرحلة ومع ممارسة الرياضة يتم تقوية العضلات فيها والمحافظة على أدائها، بل وتغيير شكلها للأفضل والتخلص من الزائدة فيها، وفى مرحلة المراهقة تهتم الأنثى بشكلها وجمالها والرياضة تحقق لها هذا بنسبة 100%، حيث تعمل الرياضة بشكل دورى على تشكيل الجسم بشكل متناسق بل وتزيد من نضارة البشرة، كما أنها ترفع من درجة ضح الدم للجلد مما يزيد من نعومته وجماله، والرياضة تزيد من النشاط والحيوية وتعزز من التفوق الدراسى والقدرة على التفكير السليم.

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