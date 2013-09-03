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قلق الطفل عند دخول المدرسة طبيعى فلا تدفعيه للتوتر

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قلق الطفل عند دخول المدرسة طبيعى فلا تدفعيه للتوتر قلق الطفل عند دخول المدرسة طبيعى فلا تدفعيه للتوتر

الطفل فى مرحلة الاستعداد لدخول المدرسة غالبا ما يواجهه مجموعة من المشاكل فى الانفصال والبعد عن الأم، وكيف يمكن مواجهة ذلك بجانب كيفية التغلب على المشاكل والأزمات النفسية التى تقابله فى وسط الاحتكاك بمجموعة من الأطفال الذى لا يعرف عنهم شيئا، كل ذلك يوضحه دكتور هاشم بحرى أستاذ الطب النفسى قائلا:
> الطفل فى مرحلة الاستعداد لدخول المدرسة قد يظل يصرخ خائفا من تغير المحيط الذى يعيش به، وهذا ما لا تدركه بعض الأمهات التى تعتبر أن خوف الطفل من الذهاب إلى المدرسة هو نوع من التدليل المفرط، ولابد أن تواجهه بمنتهى الحسم، وهنا يكمن الخطورة فإجبار الطفل على الذهاب للمدرسة يخلق لديه نوع من العند لا يقدر على تحمله، فيتجه للادعاء أنه مريض وأحيانا يخترع عددا من القصص الوهمية التى لا أساس لها من الصحة عن أشخاص يحاولون خطفه، وكل تلك المشاكل يمكن التغلب عليها باحتواء الطفل وتطمينه من أن المدرسة هو مكان للتعرف على أصدقاء من مثل عمره حتى يستطيع الخروج واللعب معهم،ـ وتدريجيا سيعتاد الطفل على الذهاب للمدرسة، بل وسيتأقلم على هذا الأمر ويصبح خوفه من الذهاب للمدرسة أمرا عرضيا يمكن التحكم به بترغيبة بالمدرسة وجعلها ترتبط بمجموعة من المصادر الجيدة فى حياته كأن يعود للمنزل يجد حلوى جيدة معدة له، أو تصطحبيه لشراء شىء يريده.

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مصر 365