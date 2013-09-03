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القنصل العام للدولة في اسطنبول : ما يزال البحث جار عن الشحي

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القنصل العام للدولة في اسطنبول : ما يزال البحث جار عن الشحي القنصل العام للدولة في اسطنبول : ما يزال البحث جار عن الشحي

أكد سعادة سيف عبدالله الشامسي ، القنصل العام للدولة في اسطنبول أن البحث عن الشاب الإماراتي جاسم علي الشحي ، والذي فقد في تركيا منذ 25 اغسطس الماضي لا يزال جاريا ، وأن القنصلية تبذل جهودا مكثفة بالتنسيق مع الجهات الأمنية التركية في سبيل الوصول إلى أية معلومات عن المفقود .

وقال في تصريح خاص للـ " البيان الإلكتروني : " لا يزال البحث جاريا وإن شاء الله نصل إلى معلومات مفيدة ونبشر أهله في أقرب وقت " .

وأوضح أن القنصلية العامة للدولة في تركيا تلقت بلاغا من قبل أهل الشاب مباشرة بعد انقطاع اتصالهم به في الـ 25 من اغسطس الماضي ، وعلى الفور وبعد مرور المدة القانونية لإمكانية اعتبار شخص ما مفقودا وهي 24 ساعة،  وبعد الحصول على كافة المعلومات والمستندات الخاصة بالشاب، تم فتح بلاغ والتنسيق مع الجهات الأمنية في تركيا والتي تجاوبت بشكل كبير وفعال مع الأمر.

وأكد ان وزارة الخارجية في أبوظبي تتابع الموضوع باهتمام كبير وسيتم الاعلان عن أية تطورات في القضية عبر القنوات الرسمية للوزارة.
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