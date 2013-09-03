شرطة أبوظبي: مخالفة استخدام الهاتف 200 درهم و 4 نقاط على السائق

أكد الرائد عبدالله السويدى مدير فرع تحقيق الحوادث الجسيمة في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبى تشديد الضبط المروري على الطرق الداخلية والخارجية لمخالفة السائقين الذين يتم ضبطهم وهم يستخدمون الهاتف اثناء القيادة، وأضاف أن مخالفة استخدام الهاتف اثناء القيادة مخالفة غرامتها المالية 200 درهم و 4 نقاط على السائق.

ومن جانبها أفادت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي أن 17 ألف و467 مخالفة لـ " استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة في أبوظبي خلال سبعة شهور من العام الجاري.

ودعت قائدى المركبات الى عدم استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة ، لتنجب مخاطرها التي تتسبب في وقوع الحوادث نتيجة لعدم الانتباه للانشغال بالحديث أو كتابة أو قراءة رسالة نصية من الهاتف .

ولفت السويدى إلى مخاطر الانشغال باستخدام الهاتف اثناء القيادة ، قائلا إنه يؤدي الى فقدان التركيز على الطريق بسبب تخلي السائق عن الإمساك بعجلة القيادة بكلتا اليدين و عدم الانتباه بالنظر إلى شاشة الهاتف للتعرف على المتصل ومن ثم بمتابعة الحديث مع المتصل.

ودعا السويدى السائقين إلى التوقف عن استخدامه اثناء القيادة ضماناً لسلامتهم، وعدم التسبب في تعطيل حركة السير والازدحام المرورى، وطالبهم بإعادة التفكير قبل استخدامه لان حياتهم وأرواحهم أغلى بكثير من أن تهدر في مقابل مكالمة هاتفية لا تساوي الكثير خاصة وأن الحادث المرورى يقع في أقل من ثانية أثناء الحديث في الهاتف .