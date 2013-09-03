تفاقم خسائر الذهب بفعل بيانات وتأخر توجيه ضربة لسوريا

كتب : رويترز منذ 34 دقيقة

وتراجع المعدن النفيس ثلاثة بالمئة منذ سجل في الأسبوع الماضي أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر حيث نزل عن مستوى 1400 دولار المهم نفسيا. ويأتي التراجع بعد قفزة 21 بالمئة منذ تسجيل أقل مستوى في نحو ثلاث سنوات 1180.71 دولار الذي بلغه الذهب في يونيو.

وقال فيكتور ثيانبيريا المحلل لدى "أيه.إن.زد" في سنغافورة "ارتفعت الأسعار أكثر من اللازم وأسرع من اللازم".

"يرجع جزء كبير من موجة الصعود إلى تغطية مراكز مدينة. لم نر مستثمرين يرغبون حقا في حيازة مزيد من الذهب".

وهبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.25 بالمئة إلى 24.07 دولار للأوقية.

في المقابل ارتفع البلاتين 0.27 بالمئة إلى 1518.24 دولار وصعد البلاديوم 0.52 بالمئة ليسجل 716.22 دولار للأوقية.