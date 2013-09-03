حسن الرداد: تخفيف حظر التجوال سيمنح أفلام العيد فرصة أخرى

كتب : أ ش أ منذ 19 دقيقة

قال الفنان حسن الرداد إن تخفيف ساعات حظر التجوال يمكن أن يمنح أفلام موسم عيد الفطر السينمائي فرصة ثانية لتحقيق مزيد من الإيرادات.

وأضاف الرداد أن أفلام العيد واجهت سوء حظ كبيرا، خاصة أنه قبل أن يمضي أسبوع واحد على طرحها بدور العرض تطورت الأحداث بشكل سريع، وجرى فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال على أغلب مدن البلاد، مشيرا إلى أن تخفيف الحظر ليبدأ من الحادية عشرة مساء ربما يفتح الباب مجددا أمام تحقيق تلك الأفلام مزيد من الإيرادات، حيث ستكون هناك فرصة لحفل السادسة مساء، الذي يمكن أن يجذب الأسر والشباب الباحثين عن الترفيه قبل بدء العام الدراسي.

ومن ناحية أخرى، يقرأ الرداد حاليا سيناريو فيلم جديد سيجهز له خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، ولم يتم الاستقرار على اسم الفيلم أو مخرجه.