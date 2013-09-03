عبد الواحد: شيكابالا لم يخطئ.. ولن نسمح بتحويله للنيابة العسكرية

يؤمن عبد الواحد السيد قائد الزمالك أن لاعب الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" لم يخطئ في واقعة تعديه على ضابط طيار بالسب والقذف.

نشبت المشادة بين شيكابالا والضابط في مطار الجونة خلال عودة الزمالك عقب مباراة الفريق الأبيض أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي إلى القاهرة.

وانتشرت أكثر من رواية حول الواقعة أبرزها أن الضابط الذي كان مرتديا زيه المدني برفقة زوجته، أشار لشيكابالا على قميصه الأحمر قبل أن تشتعل المشادة.

ولكن حارس الزمالك قال أن سبب انفعال شيكا لم يكن بسبب ارتداء الضابط لقميص أحمر، ولكنه سب صانع ألعاب الزمالك بألفاظ نابية.

وقال عبد الواحد لـFilGoal.com: "شيكا لم يخطئ في رد فعله بعد تصرف مشين من الضابط الذي سبه بأمه، ولو كنت مكانه لخرج مني نفس رد الفعل".

وأوضح "لا يمكن أن يقبل شخص أن يسب بأمه ويظل صامتا".

وأشار الحارس الدولي إلى أن الزمالك لن يقبل بتحويل نجمه إلى النيابة العسكرية، مؤكدا تضامن جميع لاعبي الفريق معه.

وقال: "لن نسمح بتحويل شيكا إلى النيابة العسكرية، ولن يقبل الزمالك بذلك، فكل لاعبو الفريق متضامنون معه".