محافظ الأقصر يوافق على إنشاء منافذ لبيع مخصبات الإنتاج الزراعى

وافق اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر على إنشاء منافذ لبيع المنتجات الخاصة بمخصبات الإنتاج الزراعى الأسبوع المقبل بالأقصر.

وقال رشدى عرنوط نقيب الفلاحين بالمحافظة، فى تصريح له اليوم الثلاثاء، أن المحافظ وافق على عمل منافذ لتوفير وبيع الأسمدة، والعلف، ومخصبات الإنتاج الزراعى فى مراكز الأقصر ومدنها، بواقع 7 منافذ بيع لتسهيل ذلك على الفلاحين بدلا من اتجاه البعض لشرائه من السوق السوداء.

جاء ذلك خلال عقد اجتماع نقيب الفلاحين مع المحافظ، حيث أوضح خلاله أنه من المقرر أن تحصل المنافذ على 15 % سماد بواقع 100 ألف شكارة خلال اليومين المقبلين.