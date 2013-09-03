أخبار عاجلة

وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بدء امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة فى 12لجنة بالقليوبية

Google+ Print
بدء امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة فى 12لجنة بالقليوبية بدء امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة فى 12لجنة بالقليوبية

بدأ اليوم الثلاثاء، طلاب الثانوية العامة المرحلتين الأولى والثانية فى أداء امتحان الدور الثانى فى مادة علم نفس والاجتماع، فى الفترة الأولى من الساعة التاسعة حتى الساعة الواحدة، بعد توزيعها على 12 لجنة بالإدارات التعليمية بالقليوبية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنها حرصت على تحرك أوراق الأسئلة الخاصة بمادتى علم النفس والاجتماع والجيولوجيا وعلوم البيئة من الساعة الرابعة فجرا، فى حراسة مشددة من قبل عناصر من الشرطة ورجال القوات المسلحة، نظرا للظروف التى تمر بها البلاد من حظر التجوال، وخشية من تأخر الأسئلة عن الطلاب، وأكدت أنها كانت متابعة لسيارة نقل أوراق الامتحانات من مركز الأسئلة ببنها حتى تسليمها لعدد 12 لجنة على مستوى إدارات القليوبية وتوزيعها على الطلاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365