جامعة المنصورة تبحث إنشاء مطار مدنى بالمحافظة

عقد الدكتور محمود المليجى نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماعا بعمداء كليات الهندسة والتجارة والسياحة والفنادق والتربية الرياضية وعدد من أساتذة الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، عقب قرار الدكتور السيد احمد عبد الخالق رئيس الجامعة بتكليفه بتولى ملف إعداد الدراسات لإنشاء مطار مدنى جديد بالمحافظة.

يأتى ذلك فى إطار تدعيم سبل التعاون بين المحافظة والجامعة وتنفيذا لمبادرة اللواء عمر الشوادفى محافظ الدقهلية الجديد والدكتور السيد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة.

شهد الاجتماع مناقشة أهمية إنشاء هذا المطار لخدمة أبناء المحافظة ومحافظات الجوار، والإطار العام للمشروع وتوزيع المهام المختلفة على السادة العمداء، مع التأكيد على أهمية الانتهاء من هذه الدراسات بشكل عاجل، وذلك لتنفيذ هذا المشروع الهام الذى سيكون له أثر كبير فى تسهيل خدمات السفر لأبناء المحافظة وتشجيع السياحة الداخلية والسياحة الخارجية خاصة العلاجية ودعم المناطق الصناعية بجمصة ودمياط الجديدة، وتطوير المناطق المحيطة بالمطار، وإيجاد فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، وهو ما يؤكد أهمية هذا المشروع وضرورة تبنيه على المستوى القومى والشعبى.