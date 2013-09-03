أخبار عاجلة

وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

جامعة المنصورة تبحث إنشاء مطار مدنى بالمحافظة

Google+ Print
جامعة المنصورة تبحث إنشاء مطار مدنى بالمحافظة جامعة المنصورة تبحث إنشاء مطار مدنى بالمحافظة

عقد الدكتور محمود المليجى نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماعا بعمداء كليات الهندسة والتجارة والسياحة والفنادق والتربية الرياضية وعدد من أساتذة الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، عقب قرار الدكتور السيد احمد عبد الخالق رئيس الجامعة بتكليفه بتولى ملف إعداد الدراسات لإنشاء مطار مدنى جديد بالمحافظة.

يأتى ذلك فى إطار تدعيم سبل التعاون بين المحافظة والجامعة وتنفيذا لمبادرة اللواء عمر الشوادفى محافظ الدقهلية الجديد والدكتور السيد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة.

شهد الاجتماع مناقشة أهمية إنشاء هذا المطار لخدمة أبناء المحافظة ومحافظات الجوار، والإطار العام للمشروع وتوزيع المهام المختلفة على السادة العمداء، مع التأكيد على أهمية الانتهاء من هذه الدراسات بشكل عاجل، وذلك لتنفيذ هذا المشروع الهام الذى سيكون له أثر كبير فى تسهيل خدمات السفر لأبناء المحافظة وتشجيع السياحة الداخلية والسياحة الخارجية خاصة العلاجية ودعم المناطق الصناعية بجمصة ودمياط الجديدة، وتطوير المناطق المحيطة بالمطار، وإيجاد فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، وهو ما يؤكد أهمية هذا المشروع وضرورة تبنيه على المستوى القومى والشعبى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365