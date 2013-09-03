كلية التربية بجامعة سوهاج تستعد للعام الدراسى الجديد

قال الدكتور محمود عباس وكيل كلية التربية لشئون الطلاب بجامعة سوهاج، إن الكلية استعدت جيدا لبدء العام الدراسى الجديد لطلاب الفرق الأربعة والذين يبلغ عددهم 3 آلاف طالب يوم 21 سبتمبر الجارى، وقد تم عمل جداول الكلية وتوزيعها على أعضاء هيئة التدريس.

وأضاف الدكتور عباس أن كلية التربية قامت بعمل صيانة كاملة لجميع القاعات الدراسية والمدرجات وذلك بالتنسيق مع الدكتور أحمد على نائب رئيس الجامعة ، مشيرا إلى أنه سيتم عمل حفل استقبال للطلاب الجدد والبالغ عددهم 1200 طالب موزعين على الاقسام المختلفة.

وأوضح عباس أنه سيتم عمل اختبارات شخصية للطلاب الجدد السبت.