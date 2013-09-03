مفتي القدس يدين إغلاق الحرم الإبراهيمي ويحذر من أقتحام المسجد غداً

أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين قرار سلطات الأحتلال الإسرائيلية إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين يومي الخميس والجمعة المقبلين ، ومَنْع رفع الأذان منه خلال شهر أغسطس الماضي بحجة إزعاج المستوطنين المتواجدين في القسم المغتصب من المسجد.

وأكد في تصريح له اليوم “الثلاثاء” أن تلك الإجراءات تتزامن مع الحرب الأنتقامية التي يشنها المستوطنون ضد المساجد الفلسطينية إلى جانب دعوة الجماعات المتطرفة لأقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم غد الأربعاء مما يعني حرمان المسلمين من أداء شعائرهم الدينية في مساجدهم .

ودلل المفتي العام على تواطؤ السلطات الرسمية الإسرائيلية وتغاضيها عن جرائم المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني ومساجده ، داعياً إلى إعمار المساجد بالصلاة فيها مع تحذير سلطات الاحتلال من عواقب هذه الاستفزازات.

وشدد أمام المسجد الأقصي على ضرورة التوقف عن ممارسة الإرهاب المنظم ، مؤكدا رفضه المبررات التي تسوقها سلطات الأحتلال لهكذا ممارسات ، معتبراً أن هذه الإجراءات تخالف الشرائع والقوانين الدولية وتخالف المواثيق التي تحمي حرية الوصول إلى أماكن العبادة .

أ ش أ