خدمات جديدة لهيئة الطرق عبر مركز الاتصال

قال أحمد حسن محبوب مدير إدارة خدمة العملاء بهيئة الطرق والمواصلات: أصبح بإمكان العملاء شراء وتجديد بطاقات المواقف الموسمية من الفئتين (أ) و(ب) من خلال مركز الاتصال بالهيئة، ولإتمام ذلك يلزمهم توفير أرقام لوحات المركبات، وأرقام بطاقات الائتمان الخاصة بهم عبر الهاتف.

وأضاف محبوب: يمكن للعملاء الاختيار بين إرسال البطاقات إليهم عبر شركات التوصيل السريع مقابل 20 درهماً، أو استلامها بأنفسهم من مركز خدمة عملاء الهيئة في ديرة أو البرشاء.

وطرحت إدارة خدمة العملاء في الهيئة كذلك خدمة تتعلق ببطاقة نول، حيث تتيح للعملاء تغيير الرمز التعريفي لبطاقاتهم أو تعليق نشاطها، وذلك عبر مركز الاتصال أيضاً.

وقال: يمكن لحاملي بطاقات نول الآن تغيير أو تعليق نشاط أرقام تعريف البطاقات الخاصة بهم من خلال الاتصال الهاتفي مع أجهزة الرد الآلي بمركز الاتصال، حيث سيمكنهم تغيير رمز التعريف الشخصي للبطاقة (بعد اختيار خيار اللغة من خيارات أجهزة الرد الآلي، ومن ثم الضغط على الأرقام 1 و4 و3). كما يمكنهم تعليق نشاط بطاقاتهم الشخصية (من خلال اختيار خيار اللغة في جهاز الرد الآلي ومن ثم الضغط على الأرقام 1 و4 و3). يستطيع العملاء القيام بذلك دون الحاجة للتحدث إلى أحد أفراد مركز الاتصال، وفيما إذا تعرض العميل لأية مصاعب سيتم تحويله تلقائياً إلى أحد المختصين من أفراد مركز الاتصال.