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"كهرباء دبي" تستعرض أحدث خدماتها الذكية في جيتكس 2013

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"كهرباء دبي" تستعرض أحدث خدماتها الذكية في جيتكس 2013 "كهرباء دبي" تستعرض أحدث خدماتها الذكية في جيتكس 2013

تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي هذا العام في معرض جيتكس للتقنية والذي سيقام في شهر أكتوبر القادم في مركز دبي التجاري العالمي ضمن منصة حكومة دبي الذكية بصفتها إحدى الدوائر الحكومية الرائدة في مجال الخدمات الإلكترونية والذكية، حيث تحرص كل عام على تسجيل مشاركة متميزة في المعرض بوصفه أحد أكبر ثلاثة معارض متخصّصة في تقنية المعلومات والاتصالات في العالم.

وأكد سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "أنه انسجاماً مع استراتيجيتها وارتباطها الوثيق باستراتيجية حكومة دبي من خلال ريادتها في تبني أفضل الخدمات الإلكترونية والذكية، ومن منطلق دورها كمؤسسة مستدامة على مستوى عالمي، تسهم الهيئة بشكل فعال في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في الإمارة من خلال توفير الإمدادات المستمرة والمستقرة للكهرباء والمياه والخدمات اللاحقة تحقيقاً لرؤية إمارة دبي.

وتقدم الهيئة الخدمات الإلكترونية والذكية التي تعكس ريادتها في مجال توسيع نطاق الاعتماد على أحدث الحلول بما ينسجم مع مبادراتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية والارتقاء بالكفاءة التشغيلية. كما تعمل الهيئة على اعتماد تقنيات تكنولوجية حديثة للوصول بمعايير خدمة المتعاملين إلى مستويات رفيعة جديدة، وتعزيز الارتقاء المستمر بمجمل عملية التميز المؤسسي لضمان توفير معايير خدمة غير مسبوقة لمتعامليها وبالتالي تحقيق السعادة والراحة للمتعاملين.

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