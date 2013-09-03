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أنور قرقاش: الزيارة دعم إماراتي وخليجي لمصر

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أنور قرقاش: الزيارة دعم إماراتي وخليجي لمصر أنور قرقاش: الزيارة دعم إماراتي وخليجي لمصر

أكد معالي الدكتور محمد أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن زيارة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى جاءت لتعبر عن دعم إماراتي وخليجي لمصر شعبا و حكومة. وقال معاليه على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي " تويتر" إن إعلان أسماء لجنة الخمسين خطوة أخرى رئيسية في خريطة الطريق نحو تحقيق أهداف الثورة الثانية في مصر بما يعيد لها استقرارها ويمهد لازدهارها، و القائمة الشاملة للجنة الخمسين وطبيعة الاسماء المعلنة تشير إلى تمثيل مسؤول ومستقل يعزز هذه الخطوة الدستورية الهامة.

وفي خضم هذه التطورات الإيجابية نحو تحقيق خارطة الطريق تأتي زيارة سمو الشيخ محمد بن زايد لتعبر عن دعم إماراتي وخليجي لمصر شعبا و حكومة.

وأضاف معاليه باختصار وصراحة لا بديل للعرب جميعا إلا نجاح مصر و استقرارها وازدهارها وهي الرسالة التي يحملها سمو الشيخ محمد بن زايد لمصر والمصريين.

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