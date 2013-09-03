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من هي الممثلة التي حلّت بديلة لزيزي في "نساء حائرات3"؟

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من هي الممثلة التي حلّت بديلة لزيزي في "نساء حائرات3"؟ من هي الممثلة التي حلّت بديلة لزيزي في "نساء حائرات3"؟

فاجأت قناة فوكس التركية التي فازت بالحق الحصري لعرض الموسم الثالث من مسلسل "نساء حائرات"، جمهورها بضم الممثلة التركية الحسناء دنيز أوغور التي اشتهرت بدور عايدة في مسلسل "موسم المطر" وبدور سينيم في مسلسل "فريحة".
الممثلة التي تعافت تقريباً من مرض سرطان الثدي، ستؤدي دور الزوجة الجديدة لأحد جيران ياسمين (سونجول أودن)، وسيحدث وجودها في الحي قصصاً ومشاكل عديدة بين جاراتها ربات المنازل، ما سيضفي تشويقاً على أحداث الموسم الثالث الذي بدأ منتجه يقلق عليه بعد قرار إحدى بطلاته إفريم سولماز الإنسحاب منه، بعد زواجها بأمل أن ينعم الله عليها بمولود تريد التفرغ له في الفترة القادمة.
وقد تم الإعلان عن انضمام دنيز قبل أيام قليلة من زواج إفريم الشهيرة بزيزي، ما يؤكد إحتمال مصارحة منتج العمل بقرارها مسبقاً فقام بإضافة شخصية جديدة تملأ فراغ زيزي في العمل وعلى الشاشة.

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