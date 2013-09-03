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وزيرا خارجية الجزائر والمغرب يغادران مصر بعد اجتماع الوزراء العرب

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وزيرا خارجية الجزائر والمغرب يغادران مصر بعد اجتماع الوزراء العرب وزيرا خارجية الجزائر والمغرب يغادران مصر بعد اجتماع الوزراء العرب

غادر، مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، وزيرا خارجية الجزائر مراد مدلسي والعراق هوشيار زيباري، بعد المشاركة فى اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب فى دورته الـ 140الذى عقد الاحد الماضى  بمقر جامعة الدول العربية لبحث الازمة السورية وتطورات الاوضاع بها .

قرر وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم  تحميل السورية المسئولية عن استخدام السلاح الكيميائي في ريف دمشق ، وطالبوا بتقديم جميع المتورطين بهذه الجريمة لمحاكمات دولية عادلة أسوة بغيرهم من مجرمي الحروب، واكدوا على ضرورة تقديم جميع أشكال الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه .

دعا الوزراء العرب  الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياتهم وفقا لميثاق المنظمة وقواعد المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي هذه الجريمة، كما قرروا إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع في سوريا.

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