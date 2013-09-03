جيجي لامارا:هذا حقيقة ما جرى في حفل نانسي في تونس

أكّد جيجي لامارا مدير أعمال الفنانة نانسي عجرم في دردشة مع "سيدتي نت"، أنّه تم تأجيل حفلها في تونس لمدة شهر بسبب سوء الأحوال الجويّة هناك، بالإضافة إلى خوف الناس من الأوضاع التي تعيشها المنطقة حالياً على ضوء تهديد سوريا بضربة عسكرية، وأوضح " عندما سألني المسؤول عن الحفل عن موقفي في هذا الوضع، قلت له تصرّف بما تراه مناسباً، فردّ عليّ هل يناسبك أن نؤجّل الحفل لمدة شهر؟ فوافقت على طلبه وعدت بصحبة نانسي إلى بيروت".

من ناحية أخرى نفي جيجي لامارا ما أشيع عن أنّه تمّ الغاء حفل نانسي بسبب الإقبال الضعيف عليه، بحسب تصريح أدلى به الناطق الإعلامي باسم مهرجان "بنزرت" لـ "سيدتي نت" وقال "أولاً، الحفل أرجئ لمدة شهر ولم يلغَ، ثانياً هذا الكلام لم يصدر عن لسان المسؤولين عن الحفل لأنهم نشروا السبب الحقيقي الذي دفعهم إلى إرجائه في الإعلام، ولكن يبدو أن هناك أشخاصاً يريدون الاصطياد في الماء العكر، وهذا الأمر ليس بجديد عليهم، لأنه سبق لهم أن روجوا في مرة سابقة أن الإقبال على حفل نانسي في "قرطاج" ضعيف جداً وعندما وصلنا إلى هناك وجدنا ان المدرجات مكتظة بالجمهور".

أما عن جديد نانسي الفني، فأكد جيجي أنّ" نانسي تستعد لتصوير أغنيتين من ألبومها الأخير، الأولى يوميّ الثلاثاء والخميس من هذا الأسبوع تحت إدارة المخرج وليد ناصيف، والثانية خلال الأسبوع الذي يليه. وفي كل الأحوال نحن نتمنى أن تستقر الأوضاع الأمنية في الدول العربية، لأن ما يحصل ينعكس سلباً على الجمهور الذي ينشغل عن الفن بما يحصل حوله وهذا أمر عادي جداً، كما على الفنان الذي يجب أن يكون مستقراً نفسياً لكي يتمكن من العطاء لأنه بشر كسائر الناس".

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