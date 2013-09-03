شيرين:نعم انسحبت من حفل المغرب

في نفي قاطع منها لما سبق وأكّده ياسر خليل المستشار الفني لشركة نجوم ريكوردز المنتجة لألبومات شيرين، حول أنّها لم تنسحب من الحفل الذي أقامته في تطوان في المغرب، بل أنهت فقرتها بشكل عادي، وإنها لم تكن على علم بما حدث في الحفل، وأنها عرفت بالهجوم عليها من قبل فرقتها الموسيقية في الطائرة، أكدت شيرين في تصريحات خاصة لبرنامج "الفن هيتغير"، أنها فعلاً انسحبت من حفل تطوان في المغرب، بعدما شعرت بأنه غير مرغوب في وجودها، بعد قيامها بتحية الفريق عبد الفتاح السيسي ومقابلة تحيتها بالرفض من قبل الجمهور الحاضر في الحفل.

وأنهت كلامها قائلة إنّ ما شهده حفلها في المغرب لن يؤثر على علاقتها بالشعب المغربي الذي تحبّه وتقدّره.

هذا ومن المتوقع أن تثير تصريحات شيرين هذه أزمة، أو بالفعل أثارت بينها وبين ياسر كونها اتهمته بالكذب ولو بطريقة غير مباشرة.

يذكر أن ياسر أدلى بتصريحه مسجلاً لـ"سيدتي نت"، ونحن نمتلك التسجيل الذي يقول فيه إنّ انسحاب شيرين من تطوان لم يكن سوى شائعة!

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