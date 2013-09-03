"اكسترا تركي" يرصد أخبار نجوم الدراما والسينما التركية

بين أبرز النشاطات الدرامية والفعاليات الفنية في تركيا، مروراً بآخر أخبار نجوم الدراما التركية ونجاحاتها، وانتهاءً بأحدث ما يدور في كواليس المسلسلات والسينما التركية، يقدّم البرنامج الأسبوعي الجديد "اكسترا تركي" الذي يعرض مساء كل أربعاء على MBC4 مع ليانا دحدوح، وجبة دسمة من أخبار الفن والدراما والسينما والموسيقى التركية.

وفي هذا السياق، تنتقل كاميرا "اكسترا تركي" إلى مواقع التصوير الداخلية والخارجية لأحدث الانتاجات الدرامية والسينمائية التركية، مُسلّطةً الضوء على أبطال تلك الأعمال ووجوهها البارزة أثناء قيامهم بإعداد وتحضير وتصوير المشاهد الحيّة. كما يتضمّن البرنامج لقاءات خاصة وحصرية مع نجمات ونجوم الشاشتين الكبيرة والصغيرة الذين أحبهم الجمهور العربي وتابعهم خلال السنوات الماضية في عددٍ من الأعمال، حيث تتطرّق معهم "ليانا" إلى جديد أخبارهم الفنية، وعلاقاتهم العائلية والشخصية، وخططهم المستقبلية.

أخيراً يستعرض البرنامج تغطيات خاصة لأبرز الأحداث والفعاليات والمهرجانات السينمائية والدرامية والموسيقية التي تقام في تركيا بمشاركة أشهر الوجوه الفنية التركية.