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فيفي عبده:هي الناس هتستفيد إيه لما أموت

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فيفي عبده:هي الناس هتستفيد إيه لما أموت فيفي عبده:هي الناس هتستفيد إيه لما أموت

أعربت الفنانة فيفي عبده عن حزنها الشديد من تكرار إطلاق شائعة وفاتها بهذا الشكل المكثف.
وقالت فيفي لـ"سيدتي نت" إنّها لا تعلم لماذا يطلق البعض شائعة وفاتها، وكأنّهم منتظرين موتها، وتساءلت فيفي: "نفسي إعرف هي الناس هتستفيد إيه من موتي؟!".
وفي النهاية، دعت فيفي مروّجي الشائعات إلى أن يضعوا أنفسهم مكانها، ويتخيلوا حالة الذعر التي تعيشها ابنتاها عزة وهنادي، بمجرد سماعهما الخبر، حتى ولو كانت تنام بجوارهما في السرير نفسه، مشيرة إلى أنّ واقع الخبر نفسه فيه شؤم، راجية الكف عن هذا الكلام الفارغ، مشددة على أنّ لكل شخص يوماً سيموت ويفارق الدنيا فيه، لكن بأمر الله.

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سيدتي