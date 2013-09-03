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اليابان تدشن خطة لمواجهة " إدمان الإنترنت " بين المراهقين وطلبة الجامعات

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اليابان تدشن خطة لمواجهة " إدمان الإنترنت " بين المراهقين وطلبة الجامعات اليابان تدشن خطة لمواجهة " إدمان الإنترنت " بين المراهقين وطلبة الجامعات

تعتزم وزارة الصحة والعمل والترفيه اليابانية مكافحة ما وصفته بـ" إدمان الانترنت " بين المراهقين وطلاب الجامعات حيث كشفت دراسة حديثة قامت بتمويلها اليابانية أن حوالى 518,000 طالب ممن تترواح أعمارهم بين 12 و18 سنة، يعانون من الإدمان على الإنترنت على نحو مرضي.

وكشفت الدراسة التى أجرتها جامعة "نيهون Nihon) اليابانية على عشرة آلاف طالب، أن 8.1% منهم يعانون من حالة إدمان على الإنترنت، وشملت الأعراض التى دلت على الإدمان، زيادة الهواجس خلال القيام بأنشطة على الإنترنت طوال ساعات اليوم، بالإضافة إلى أعراض الاكتئاب، وتراجع الأداء الدارسى، وتخثر الدم فى الأوردة العميقة، كما وجدت الدراسة أن نسبة 23% من الطلاب يعانون من اضطرابات النوم، فى حين يعانى 15% منهم من الاستيقاظ أكثر من مرة خلال ساعات الليل.

وفى سبيل مكافحة هذا الإدمان، طالبت وزارة الصحة والعمل والترفيه اليابانية بإجراء المزيد من الأبحاث، بالإضافة إلى افتتاح مخيمات " خالية من الإنترنت " يتم خلالها فصل المراهقين عن حاسباتهم الشخصية، وهواتفهم الذكية، ومنصات الألعاب المحمولة الخاصة بهم.

ومن المتوقع أن تركز هذه المخيمات، التى تعتزم الحكومة تنفيذها خلال السنة المالية القادمة، على الأنشطة الخارجية، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة التى تؤكد على قيمة التواصل الشخصى، وجها لوجه، كما يتاح للمراهقين حضور جلسات استشارية مع أطباء نفسيين بغية مساعدة الوزارة على تحديد الأسباب الكامنة وراء الإصابة بالإدمان على الإنترنت.

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مصر 365

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