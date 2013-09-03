مسلحون يختطفون ابنة رئيس جهاز مخابرات نظام القذافى

اختطف مسلحون ابنة رئيس جهاز مخابرات نظام القذافى العنود عبد الله السنوسى، أثناء الإفراج عنها من سجن الرويمى بمنطقة عين زارة فى العاصمة طرابلس.

وقال وزير العدل بالحكومة المؤقتة صلاح المرغنى، فى تصريح له الليلة الماضية، "إن مسلحين اختطفوا ابنة رئيس جهاز مخابرات نظام القذافى العنود عبد الله السنوسى، أثناء الإفراج عنها من سجن الرويمى بمنطقة عين زارة فى العاصمة طرابلس، بعد إنهاء فترة عقوبة سجنها 10 أشهر بتهمة التسلل إلى ليبيا بوثيقة سفر مزورة".

وأضاف المرغنى، أن خمس سيارات مدججة بالسلاح اعترضت طريق سيارة الشرطة القضائية بعد أمتار من خروجها من بواية السجن، والتى كانت بصدد نقل السنوسى إلى أحد مطارات العاصمة طرابلس، استعدادا لنقلها إلى مدينة سبها، حيث يقيم أهلها وذويها. وأشار إلى ضبط عناصر الأمن اللوحات المعدنية للسيارات التى اعترضت سيارة الشرطة القضائية المشار إليها، مؤكدا فى الوقت عينه أن العناصر ما زالت تتعقب الخاطفين حتى اللحظة.