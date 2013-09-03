أخبار عاجلة

وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مسلحون يختطفون ابنة رئيس جهاز مخابرات نظام القذافى

Google+ Print
مسلحون يختطفون ابنة رئيس جهاز مخابرات نظام القذافى مسلحون يختطفون ابنة رئيس جهاز مخابرات نظام القذافى

اختطف مسلحون ابنة رئيس جهاز مخابرات نظام القذافى العنود عبد الله السنوسى، أثناء الإفراج عنها من سجن الرويمى بمنطقة عين زارة فى العاصمة طرابلس.

وقال وزير العدل بالحكومة المؤقتة صلاح المرغنى، فى تصريح له الليلة الماضية، "إن مسلحين اختطفوا ابنة رئيس جهاز مخابرات نظام القذافى العنود عبد الله السنوسى، أثناء الإفراج عنها من سجن الرويمى بمنطقة عين زارة فى العاصمة طرابلس، بعد إنهاء فترة عقوبة سجنها 10 أشهر بتهمة التسلل إلى ليبيا بوثيقة سفر مزورة".

وأضاف المرغنى، أن خمس سيارات مدججة بالسلاح اعترضت طريق سيارة الشرطة القضائية بعد أمتار من خروجها من بواية السجن، والتى كانت بصدد نقل السنوسى إلى أحد مطارات العاصمة طرابلس، استعدادا لنقلها إلى مدينة سبها، حيث يقيم أهلها وذويها. وأشار إلى ضبط عناصر الأمن اللوحات المعدنية للسيارات التى اعترضت سيارة الشرطة القضائية المشار إليها، مؤكدا فى الوقت عينه أن العناصر ما زالت تتعقب الخاطفين حتى اللحظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365