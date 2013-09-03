أخبار عاجلة

وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أوغلو: أنقرة اتخذت إجراءات حاسمة لمنع تهريب أسلحة إلى اليمن

Google+ Print
أوغلو: أنقرة اتخذت إجراءات حاسمة لمنع تهريب أسلحة إلى اليمن أوغلو: أنقرة اتخذت إجراءات حاسمة لمنع تهريب أسلحة إلى اليمن

أكد أحمد داوود أوغلو وزير الخارجية التركى، أن حكومة بلاده اتخذت إجراءات حاسمة، لمنع أى عمليات تهريب للأسلحة من تركيا إلى اليمن.

جاء ذلك فى اتصال أجراه وزير الخارجية التركى مع رئيس حكومة الوفاق الوطنى اليمنى محمد سالم باسندوه، وأكد الوزير حرص بلاده على أمن اليمن وشعبه، مشيرا إلى أن التركية تتابع ما تشهده اليمن من تنام مستمر، فى ظل الحرص والتعاون المشترك بين البلدين، والحرص على تعزيزها وتطويرها فى كافة المجالات.

كانت السلطات اليمنية قد كشفت النقاب عن أن عدد شحنات الأسلحة التركية المهربة إلى اليمن التى تم ضبطها خلال الستة أشهر الماضية، عبر سواحل ميناء المخاء ومنطقة ذباب بمحافظة تعز بلغ عشر شحنات تضم 50 ألف مسدس، وتتجاوز قيمتها المليار ريال يمنى.

وقال مصدر يمنى مسئول فى تصريح له مؤخرا، إن "هذه الشحنات وصلت إلى البلاد عبر عصابة دوليه تضم جنسيات مختلفة، من بينها إريتريا وجيبوتى بالإضافة إلى اليمنيين"، وأضاف "تلك الشحنات دخلت باسم تجار سلاح يمنيين وتم إبلاغ السلطات فى صنعاء بأسمائهم، وتم القبض على بعضهم، لكن مسئولين على مستوى رفيع فى الحكومة يعتقد أنهم مستفيدون من تلك الشحنات ساعدوا فى الإفراج عنهم، وحاولوا عدم إيصال القضايا المتعلقة بهذه الأسلحة إلى النيابة والقضاء، وروجوا للرأى العام بأن هذه القضايا فردية وليس لها خطر على الأمن القومى اليمنى".

تجدر الإشارة إلى أن تقريرا حكوميا نشرته وزارة الداخلية مؤخرا، جاء فيه أن اليمن خسر قرابة 18 مليار دولار، جراء استخدام الأسلحة النارية الخفيفة خلال عشرين عاما، بسبب تزايد انتشار السلاح والجريمة فى المدن.

ويشير التقرير إلى أن ظاهره انتشار السلاح النارى فى اليمن كان سببا فى وقوع الكثير من الجرائم الجنائية وغير الجنائية خلال الثلاث السنوات الماضية، وأن عدد الوفيات والإصابات خلال الفترة من 2004م حتى 2006م بلغ 23 ألفا و577 حالة وإصابة بالأعيرة النارية، أى بنسبة 72.84% من الحوادث، والجرائم الأخرى التى بلغت فى مجملها 31 ألفا و711 حادثا، منها 7088 حادثا نتيجة استخدام أدوات أخرى.

وأظهر التقرير أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال الأعوام المشار إليها من ضبط 13 ألفا و106 قطع سلاح آلى، و3115 مسدسا، و251 قنبلة، و204 أسلحة مختلفة، و573.41 من الذخائر المختلفة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك