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متطرفون يهود يقتحمون الأقصى ودعوات لوضع حجر أساس "الهيكل" غدا

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متطرفون يهود يقتحمون الأقصى ودعوات لوضع حجر أساس "الهيكل" غدا متطرفون يهود يقتحمون الأقصى ودعوات لوضع حجر أساس "الهيكل" غدا

اقتحم العشرات من المتطرفين اليهود باحة المسجد الأقصى الشريف صباح اليوم الثلاثاء، تحت مسمى السياحة الأجنبية.

كانت بعض الجمعيات اليهودية المتطرفة قد أعلنت فى وقت سابق عن نيتها اقتحام المسجد الأقصى لإدخال حجر الأساس لبناء الهيكل المزعوم غدا الأربعاء، بمرافقة عدد من الحاخامات وأعضاء الكنيست ووزراء من جانب اليمين اليهودى المتطرف.

ويتوقع خبراء أمنيون فلسطينيون تكرار مجزرة الأقصى الأولى والتى حدثت عام 1990 عندما حاول أمناء الهيكل المعزوم وضع حجر الأساس، حيث راح ضحية تلك المجزرة حين ذاك 18 شهيدا وإصابة المئات نتيجة الاشتباكات.

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