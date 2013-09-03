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اليوم.. وزير النقل يتفقد تصنيع 212 عربة قطار

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اليوم.. وزير النقل يتفقد تصنيع 212 عربة قطار اليوم.. وزير النقل يتفقد تصنيع 212 عربة قطار

يقوم الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل صباح اليوم الثلاثاء بزيارة لمصنع سيماف لتفقد تصنيع 212 عربة قطار بالمصنع.

فى سياق متصل عقد الوزير اجتماع ظهر أمس الاثنين، مع المهندس حسين زكريا الفضالى رئيس هيئة السكك الحديدية ونوابه لمناقشة مشاكل والعيوب الفنية بالجرارات الأمريكية الجديدة الـ"GE"، والتى تعاقدت عليها الهيئة مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع" إن الوزير استعرض مع قيادات السكة الحديد المشاكل الفنية بهذه الجرارات التى دفعت الهيئة إلى عدم الاستفادة منها فى نقل الركاب، وعددها 80 جرارا، بقيمة 1.6 مليار جنيه، والإجراءات التى اتخذها الهيئة تجاه الشركة الأمريكية، وكذلك الإجراءات التى اتخذها لإصلاح هذه الجرارات للاستفادة منها.

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مصر 365